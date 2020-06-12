 МОЗ пояснив, кому не потрібна обсервація при в′їзді в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.06.2020

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Новини

МОЗ пояснив, кому не потрібна обсервація при в'їзді в Україну

При в'їзді в Україну 14-денну обсервацію не потрібно буде проходити іноземцям та українцям, які прибувають з країн, де коронавірусом інфіковані до 40 людей на 100 тисяч населення.

Після прибуття в Україну можна буде не самоізолюватися - за особливих умов

Після прибуття в Україну можна буде не самоізолюватися - за особливих умов

Іноземці та українські громадяни, які в'їжджатимуть в України з 15 червня, не повинні будуть проходити 14-денну обов'язкову обсервацію за умови, що вони прибули з країн, де кількість активних випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2 становить до 40 на 100 тисяч населення. Про це у п'ятницю, 12 червня, повідомило міністерство охорони здоров'я України.

Ще однією умовою перетину українського кордону іноземцями буде наявність поліса страхування витрат, пов'язаних із лікуванням COVID-19 та обсервацією.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 10 червня зазначав, що для відновлення авіасполучення з третіми країнами в ЄС розглядають такий самий показник захворюваності - 40 активних випадків на 100 тисяч населення. За його словами, на той момент цей показник становив для України 33.

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