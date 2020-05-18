 МОЗ дозволить відкрити пляжний сезон в Україні, незважаючи на коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2020

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Новини

МОЗ дозволить відкрити пляжний сезон в Україні, незважаючи на коронавірус

В Україні відкриють пляжі, адже морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби, а у річках із проточною водою інфікуватися складно, кажуть у МОЗ.

МОЗ врятував пляжний сезон в Україні

МОЗ врятував пляжний сезон в Україні

Міністерство охорони здоров'я України має намір дозволити відкриття пляжів, повідомив під час брифінгу у понеділок, 18 травня, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"У цьому сезоні ми зможемо купатися. Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук. Вони підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні", - заявив Ляшко.

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Він також зазначив, що плажі працюватимуть не тільки на морському узбережжі.

"Незважаючи на те, що у прісній воді збудник виживає, за даними вчених, у річках із проточною водою інфікуватися складно. Це тільки може бути при близькому контакті. Тому і щодо річкових пляжів МОЗ даватиме дозвіл працювати в цьому сезоні", - пояснив Ляшко. Водночас, він зауважив, що відвідувати пляжі людям, яким більше 60 років, і людям із хронічними захворюваннями не рекомендується.

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Також необхідно буде дотримуватися дистанції між відвідувачами не менше 2 метрів, а персонал з обслуговування пляжу повинен буде використовувати маски.

  • Культовий об'єкт

    Пляжний кошик - культовий об'єкт

    Культовий об'єкт

    Де можна приймати сонячні ванни у зручному, захищеному від вітру місці? Тільки у пляжному кошику! Ось уже 135 років такі комфортабельні гарні кабінки прикрашають пляжі Німеччини. Вони давно набули культового статусу.

  • Як вдома

    Пляжний кошик - культовий об'єкт

    Як вдома

    Зазвичай пляжний кошик розраховано на одного, або на двох осіб. Хоча у наш час виробляють і багатомісні, так звані "сімейні" кабінки. Купол кошика рухливий, як у дитячого візка. Його можна відкривати і закривати. Усередині - зручний, м'який диван з подушками. Під ним - висувна підставка для ніг. З боків - відкидні столики. Є також скриньки для одягу і кишеньки для дрібниць.

  • На острові Узедом

    Пляжний кошик - культовий об'єкт

    На острові Узедом

    Такі плетені пляжні крісла стали справжніми бестселерами. Сьогодні існує безліч варіацій. При їх виготовленні, виробники орієнтуються на побажання замовника. На цьому знімку можна побачити крісла, які було встановлено на одному з пляжів знаменитого німецького острова Узедом на Балтиці.

  • Пляжний клуб у Берліні

    Пляжний кошик - культовий об'єкт

    Пляжний клуб у Берліні

    Сьогодні такі кошики можна побачити не лише на морському узбережжі, а й у місті. На цьому фото зображено один з берлінських пляжних клубів на березі річки Шпрее.

  • На березі Ельби

    Пляжний кошик - культовий об'єкт

    На березі Ельби

    Пальми, білий пісок, екзотичні коктейлі та, звичайно ж, пляжні кошики. Так виглядає пляжний клуб східнонімецького міста Демітц на березі Ельби.

  • На галявинці перед заміським будинком

    Пляжний кошик - культовий об'єкт

    На галявинці перед заміським будинком

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  • Спальний кошик на пляжі в Кілі

    Пляжний кошик - культовий об'єкт

    Спальний кошик на пляжі в Кілі

    Ширина - 1,3 метра. Довжина - 2,4 метра. Справжні спальні кошики - нововведення на пляжах Німеччини. Такі моделі з'явилися тут лише цього року. На знімку - один із пляжів у північнонімецькому Кілі. Які ще винаходи створять для відпочивальників?

    Автор: Наталія Корольова



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