МОЗ дозволить відкрити пляжний сезон в Україні, незважаючи на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України має намір дозволити відкриття пляжів, повідомив під час брифінгу у понеділок, 18 травня, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"У цьому сезоні ми зможемо купатися. Ми провели консультації з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб Національної академії медичних наук. Вони підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби, тому буде дозволено відкрити пляжний сезон в Україні", - заявив Ляшко.

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Він також зазначив, що плажі працюватимуть не тільки на морському узбережжі.

"Незважаючи на те, що у прісній воді збудник виживає, за даними вчених, у річках із проточною водою інфікуватися складно. Це тільки може бути при близькому контакті. Тому і щодо річкових пляжів МОЗ даватиме дозвіл працювати в цьому сезоні", - пояснив Ляшко. Водночас, він зауважив, що відвідувати пляжі людям, яким більше 60 років, і людям із хронічними захворюваннями не рекомендується.

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Також необхідно буде дотримуватися дистанції між відвідувачами не менше 2 метрів, а персонал з обслуговування пляжу повинен буде використовувати маски.

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