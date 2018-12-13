Могеріні очікує, що саміт ЄС підтвердить підтримку України

На саміті глав держав і урядів країн Євросоюзу, який триває 13-14 грудня у Брюсселі, ЄС має підтвердити свою підтримку України в її протистоянні з Росією, а також продемонструвати готовність збільшити допомогу Україні. Про це заявила перед початком саміту в четвер верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Окрім того, Могеріні очікує, що ЄС висловить Росії вимогу звільнити українських моряків і судна, захоплені 25 листопада в районі Керченської протоки. Про це повідомляє кореспондент DW з місця подій.

Могеріні також заявила, що саміт ЄС підтвердить "дуже суттєвий пакет підтримки Україні, який ЄС донині реалізовує і готовий посилити".

Водночас, як очікується, на саміті розглянуть питання продовження економічних санкцій ЄС щодо Росії за її дії в Україні.

Напередодні в Європарламенті позитивно оцінили прогрес українських реформ. Євродепутати також закликали зупинити будівництво газогону "Північний потік-2" і висунули вимогу до Росії звільнити українських моряків.

Ще одна центральна тема - Brexit

Іншою центральною темою саміту ЄС буде вихід Великобританії зі складу ЄС. Саміт, як очікується, продемонструє підтримку британській прем'єрці Терезі Мей. Напередодні в Консервативній партії відбулося голосування щодо висловлення довіри Мей. Прем'єрку підтримали 200 однопартійців, 117 були проти.

Мей прагне отримати від ЄС "правові й політичні запевнення" щодо одного з найсуперечливіших питань навколо Brexit: кордону між Північною Ірландією та Ірландією. Водночас прориву від саміту вона не очікує, передає AFP.