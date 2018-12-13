 Могеріні очікує, що саміт ЄС підтвердить підтримку України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.12.2018

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Новини

Могеріні очікує, що саміт ЄС підтвердить підтримку України

На саміті ЄС обговорять масштабний пакет підтримки Україні, який ЄС реалізовує, заявила Федеріка Могеріні. Вона також очікує, що ЄС вимагатиме від Росії звільнити захоплених українських моряків і судна.

Federica Mogherini, Федеріка Могеріні

Федеріка Могеріні очікує, що ЄС вимагатиме від Росії звільнити захоплених українських моряків і судна.

На саміті глав держав і урядів країн Євросоюзу, який триває 13-14 грудня у Брюсселі, ЄС має підтвердити свою підтримку України в її протистоянні з Росією, а також продемонструвати готовність збільшити допомогу Україні. Про це заявила перед початком саміту в четвер верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Окрім того, Могеріні очікує, що ЄС висловить Росії вимогу звільнити українських моряків і судна, захоплені 25 листопада в районі Керченської протоки. Про це повідомляє кореспондент DW з місця подій.

Могеріні також заявила, що саміт ЄС підтвердить "дуже суттєвий пакет підтримки Україні, який ЄС донині реалізовує і готовий посилити".

Водночас, як очікується, на саміті розглянуть питання продовження економічних санкцій ЄС щодо Росії за її дії в Україні.

Напередодні в Європарламенті позитивно оцінили прогрес українських реформ. Євродепутати також закликали зупинити будівництво газогону "Північний потік-2" і висунули вимогу до Росії звільнити українських моряків.

Ще одна центральна тема - Brexit

Іншою центральною темою саміту ЄС буде вихід Великобританії зі складу ЄС. Саміт, як очікується, продемонструє підтримку британській прем'єрці Терезі Мей. Напередодні в Консервативній партії відбулося голосування щодо висловлення довіри Мей. Прем'єрку підтримали 200 однопартійців, 117 були проти.

Мей прагне отримати від ЄС "правові й політичні запевнення" щодо одного з найсуперечливіших питань навколо Brexit: кордону між Північною Ірландією та Ірландією. Водночас прориву від саміту вона не очікує, передає AFP.

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