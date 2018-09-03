МКС відповів на погрози з Вашингтона обіцянкою і далі "непохитно" працювати

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у вівторок, 11 вересня, відкинув гостру критику на свою адресу з боку адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. У відповідь на погрози, які пролунали на адресу суддів МКС від радника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, у суді заявили, що він залишається "незалежним і неупередженим" та відданим принципу верховенства права.

У МКС запевнили, що продовжать й надалі "непохитно" виконувати свою роботу попри критику з боку Вашингтона. У суді нагадали, що вони відкривають провадження через ймовірне скоєння злочинів проти тих держав, які самі або не в змозі, або ж відмовляються зробити це, повідомляє агенція dpa.

Напередодні Джон Болтон пригрозив санкціями і арештами суддям Міжнародного кримінального суду у тому разі, якщо вони зроблять будь-які спроби обвинуватити американських військових у скоєнні воєнних злочинів у Афганістані.

У вівторок заяви Болтона розкритикували також правозахисники в Афганістані. Вони зазначили, що така позиція лише посилить безкарність в Афганістані, продовжить війну в цій країні та заохотить осіб, які вдаються до насильства.

Наприкінці 2016 року прокурорка МКС в Гаазі Фату Бенсуда у своєму звіті припустила, що американські військові, ймовірно, винні у щонайменше 61 випадках катування або жорсткого поводження з ув'язненими в Афганістані у 2003-2004 роках.

Створення Міжнародного кримінального передбачено Римським статутом, який був підписаний у 1998 році та набув чинності у 2002 році. На даний момент статут ратифікували понад 120 держав світу. До компетенції МКС належить розгляд справ про геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Серед країн, що підписали Римський статут, були і Сполучені Штати. Утім, у 2002 році тодішній президент США Джордж Буш-молодший відкликав підпис під документом. Аналогічним чином вчинив у 2016 році і президент Росії Володимир Путін.