 МКС відповів на погрози з Вашингтона обіцянкою і далі ″непохитно″ працювати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

МКС відповів на погрози з Вашингтона обіцянкою і далі "непохитно" працювати

У МКС у відповідь на погрози Джона Болтона пообіцяли й надалі працювати "незалежно і неупереджено". Заяву Болтона розкритикували і правозахисники в Афганістані.

Міжнародний кримінальний суд відкинув критику з боку США

Міжнародний кримінальний суд відкинув критику з боку США

Міжнародний кримінальний суд (МКС) у вівторок, 11 вересня, відкинув гостру критику на свою адресу з боку адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. У відповідь на  погрози, які пролунали на адресу суддів МКС від радника президента США Дональда Трампа Джона Болтона, у суді заявили, що він залишається "незалежним і неупередженим" та відданим принципу верховенства права.

DW.COM

Якщо МКС почне розслідування щодо громадян США, то Вашингтон вдасться до активних кроків у відповідь, пригрозив радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон. (10.09.2018)

Суд у Гаазі допускає порушення армією США правил ведення війни у Афганістані у 2003-2004 роках. (15.11.2016)

Три африканські країни вийшли з-під юрисдикції МКС. Це помилка. Навпаки, до суду в Гаазі мають долучитися набагато більше країн - у тому числі Україна та Росія, вважає Бернд Ріґерт. (24.11.2016)

У МКС запевнили, що продовжать й надалі "непохитно" виконувати свою роботу попри критику з боку Вашингтона. У суді нагадали, що вони відкривають провадження через ймовірне скоєння злочинів проти тих держав, які самі або не в змозі, або ж відмовляються зробити це, повідомляє агенція dpa.

Напередодні Джон Болтон пригрозив санкціями і арештами суддям Міжнародного кримінального суду у тому разі, якщо вони зроблять будь-які спроби обвинуватити американських військових у скоєнні воєнних злочинів у Афганістані.

У вівторок заяви Болтона розкритикували також правозахисники в Афганістані. Вони зазначили, що така позиція лише посилить безкарність в Афганістані, продовжить війну в цій країні та заохотить осіб, які вдаються до насильства.

Наприкінці 2016 року прокурорка МКС в Гаазі Фату Бенсуда у своєму звіті припустила, що американські військові, ймовірно, винні у щонайменше 61 випадках катування або жорсткого поводження з ув'язненими в Афганістані у 2003-2004 роках.

Створення Міжнародного кримінального передбачено Римським статутом, який був підписаний у 1998 році та набув чинності у 2002 році. На даний момент статут ратифікували понад 120 держав світу. До компетенції МКС належить розгляд справ про геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини. Серед країн, що підписали Римський статут, були і Сполучені Штати. Утім, у 2002 році тодішній президент США Джордж Буш-молодший відкликав підпис під документом. Аналогічним чином вчинив у 2016 році і президент Росії Володимир Путін.

Дивитись відео 02:17
Now live
02:17 хв

Довга дорога в Гаагу (22.04.2016)

Аудіо й відео до теми

Довга дорога в Гаагу (22.04.2016)  

Також за темою

USA | Sicherheitsberater Bolton droht dem Internationalen Strafgerichtshof

США погрожують санкціями і арештами суддям Міжнародного кримінального суду 10.09.2018

Якщо МКС почне розслідування щодо громадян США, то Вашингтон вдасться до активних кроків у відповідь, пригрозив радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон.

Niederlande - Internationaler Strafgerichtshof

20 років Міжнародному кримінальному суду в Гаазі: чого вдалося досягти 17.07.2018

Суд, який незважаючи на національні інтереси застосовує міжнародне право - на ції ідеї ґрунтувалось створення Міжнародного кримінального суду 20 років тому. Чи реалізується вона сьогодні?

Militärparade zum Sieg über Nazideutschland in Donezk

Свідчення про воєнні злочини на Донбасі відправлять до Гааги 15.05.2018

Українські правозахисники оприлюднили звіт про участь російських військових у скоєнні воєнних злочинів та злочинів проти людяності на Донбасі. Зібрані факти вони планують передати в Міжнародний кримінальний суд.

Реклама

Докладно

Антиурядові протести в Угорщині

Угорщина без голосу: за що Орбану загрожують санкції ЄС?

12 вересня євродепутати голосуватимуть, чи застосовувати проти Угорщини Віктора Орбана санкції за порушення прав людини. 

Київ зробив крок до розв'язання проблеми боргів за газ перед Нафтогазом

"Київтеплоенерго" візьме на себе борг "Київенерго" за газ

Київська міська рада вирішила, що КП "Київтеплоенерго" візьме на себе борг "Київенерго" за газ перед "Нафтогазом".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  