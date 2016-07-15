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Михайло Фоменко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Михайло Фоменко".

Колишній український футболіст Михайло Фоменко був головним тренером національної збірної України з 2012 до 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Андрій Шевченко очолив збірну України з футболу

Андрій Шевченко очолив збірну України з футболу 15.07.2016

Кандидатура Шевченка була підтримана одноголосно. До тренерського штабу увійдуть італійці Мауро Тассотті та Андреа Малдера, які раніше працювали в "Мілані".
Тренер української збірної з футболу подав у відставку

Тренер української збірної з футболу подав у відставку 23.06.2016

Михайло Фоменко заявив, що бере на себе відповідальність "за відсутність результату" на "Євро-2016", а також вибачився перед вболівальниками.

DW Новини за 100 секунд (21.06.2016) 21.06.2016

У результаті антитерористичної операції у Брюсселі знайшли лише муляж вибухівки. Сенат США відхилив усі поправки із посилення заходів з продажу зброї. Генсек НАТО звинуватив Москву в порушенні "Основоположного акта".
Непроста ситуація в країні: Фоменко пояснив невдачі на Євро-2016

"Непроста ситуація в країні": Фоменко пояснив невдачі на "Євро-2016" 20.06.2016

Михайло Фоменко заявляє, що складна ситуація в Україні відбивається на футболі і на рівні чемпіонату. У матчі з поляками збірна "виглядатиме гідно", пообіцяв тренер.
Фоменко: Ми мали шанси, але, на жаль, не змогли реалізувати їх

Фоменко: Ми мали шанси, але, на жаль, не змогли реалізувати їх 12.06.2016

Тренер німецької збірної вважає, що українській збірній є гравці, небезпечні при виконанні стандартів та грі головою. Його український колега Михайло Фоменко пошкодував, що команда не реалізувала свої шанси.
Євро-2016: Україна програла Німеччині 0:2

"Євро-2016": Україна програла Німеччині 0:2 12.06.2016

Збірні України та Німеччини продемонстрували красивий відкритий футбол. Німці провели швидкий гол і змогли втримати свої ворота сухими. На другій доданій хвилині Швайнштайгер забив другий м'яч.
Збірні Німеччини та України провели у Ліллі останні перед грою тренування

Збірні Німеччини та України провели у Ліллі останні перед грою тренування 11.06.2016

До французького міста Лілль прибули збірні України та Німеччини. Там вони провели тренування перед недільним матчем. Тренери команд поділилися очікуваннями та розповіли про свій настрій.
Андрій Шевченко: У нас є шанс проти збірної Німеччини

Андрій Шевченко: "У нас є шанс проти збірної Німеччини" 09.06.2016

Помічник головного тренера збірної України Андрій Шевченко впевнений, що його команда може розраховувати на позитивний результат у матчі проти бундестіму.
Став відомим остаточний склад української футбольної збірної на Євро-2016

Став відомим остаточний склад української футбольної збірної на "Євро-2016" 31.05.2016

Тренер національної футбольної збірної України Михайло Фоменко визначився з остаточним складом команди на "Євро-2016". До Франції їдуть 23 футболісти.
У Києві збірну України урочисто провели на Євро-2016

У Києві збірну України урочисто провели на Євро-2016 22.05.2016

Петро Порошенко побажав успіхів команді і висловив впевненість у хорошому результаті.