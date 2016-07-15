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Колишній український футболіст Михайло Фоменко був головним тренером національної збірної України з 2012 до 2016 року. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.