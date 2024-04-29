Помер екстренер збірної України з футболу Михайло Фоменко

Український футболіст, колишній тренер української збірної Михайло Фоменко помер у віці 75 років. Він лікувався від онкології.

Колишній головний тренер національної збірної України з футболу Михайло Фоменко помер у понеділок, 29 квітня, у віці 75 років. Останніми роками він боровся з раковою хворобою.

"Сьогодні пішла з життя Легенда. Помер Михайло Фоменко", - повідомила Асоціація футболу Сумської області.

Михайло Фоменко народився 1948 року у селі Мала Рибиця Сумської області, був вихованцем сумської футбольної школи "Спартак". У 1965-1969 роках виступав за команду "Спартак", у 1970-1971 роках - за "Зорю". З 1972 року виступав за футбольний клуб "Динамо" (Київ), гравець збірної СРСР.

Зі збірною СРСР Фоменко здобув "срібло" на Євро-1972, і "бронзу" на Олімпіаді-1976.

Завершив ігрову кар'єру в 30-річному віці через травму спини і після цього працював тренером з різними клубами. У 2012-2016 роках був головним тренером національної збірної України.

Його головним успіхом називають вихід збірної на Чемпіонат Європи-2016. Після участі в турнірі він завершив кар'єру.

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