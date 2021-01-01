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Митний союз

Митний союз - форма економічної інтеграції, коли дві або кілька держав утворюють спільну митну територію з єдиним зовнішнім митним тарифом.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "митний союз". У світі існує ціла низка митних союзів: Європейський митний союз, Митний союз між Росією, Білоруссю та Казахстаном, Східноафриканське співтовариство та інші. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Великобританія завершила розрив з ЄС, залишивши внутрішній ринок

Великобританія завершила розрив з ЄС, залишивши внутрішній ринок 01.01.2021

Великобританія залишила внутрішній ринок та Митний союз ЄС. Тепер відносини між Лондоном і Брюсселем регулює укладена минулого тижня угода.

Від кирилиці до латиниці: як Казахстан змінює алфавіт (02.07.2019) 02.07.2019

До 2025 року в Казахстані має повністю завершитися перехід з кирилиці на латинський алфавіт. Це повинно символізувати розрив країни з її радянським минулим. Як це відбувається і що це означає для майбутнього Казахстану?
Єврокомісар висловився за відмову від переговорів про вступ Туреччини до ЄС

Єврокомісар висловився за відмову від переговорів про вступ Туреччини до ЄС 06.11.2018

На думку єврокомісара Йоганнеса Гана, переговори про вступ Туреччини в ЄС треба припинити. Замість обговорення членства країни в Євросоюзі треба вдосконалити нині чинний митний союз.
Тереза Мей вимагає від ЄС нових пропозицій щодо угоди про Brexit

Тереза Мей вимагає від ЄС нових пропозицій щодо угоди про Brexit 21.09.2018

Перемовини з ЄС щодо Brexit зайшли у глухий кут, заявила Тереза Мей. ЄС не приймає план Лондона, а Мей відмовляється "ділити країну навпіл".

Верхня палата британського парламенту вимагає змін у законі про Brexit

Верхня палата британського парламенту вимагає змін у законі про Brexit 18.04.2018

Палата лордів проголосувала за те, аби до закону про вихід Великобританії з Євросоюзу були внесені зміни. Таким чином ініціатори поправок хочуть залишити країну в митному союзі ЄС після Brexit. Уряд виступає проти.
ЄС узгодив позицію щодо етапів Brexit

ЄС узгодив позицію щодо етапів Brexit 23.03.2018

У березні 2019-го Великобританія має офіційно вийти зі складу ЄС, після чого розпочнеться майже дворічний перехідний період. Такі положення щодо етапів Brexit затвердили на саміті ЄС у Брюсселі.
Мей відкинула варіанти членства в митному союзі та спільному ринку ЄС

Мей відкинула варіанти членства в митному союзі та спільному ринку ЄС 02.03.2018

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей відкинула наявні моделі подальших відносин з Євросоюзом після виходу країни з його складу. У Брюсселі привітали певну ясність щодо намірів Лондона.
Лондон пропонує тимчасовий митний союз з ЄС після Brexit

Лондон пропонує тимчасовий митний союз з ЄС після Brexit 15.08.2017

Після виходу Великобританії зі складу Європейського Союзу можливе запровадження тимчасового митного союзу з ЄС. Це дозволить бізнесу підготуватися до нових умов співпраці, вважають у Лондоні.
Опитування: більшість українців виступає за інтеграцію з ЄС

Опитування: більшість українців виступає за інтеграцію з ЄС 28.12.2016

За даними опитування, близько 58 відсотків українців вважають, що Україна має й далі йти шляхом інтеграції з Євросоюзом. Також майже половина опитаних назвала не важливим для себе питання безвізового режиму з ЄС.
ЄК запропонувала розширити митний союз з Туреччиною

ЄК запропонувала розширити митний союз з Туреччиною 21.12.2016

У разі розширення митного союзу ЄС розраховує щорічно експортувати до Туреччини на 27 мільярдів євро більше. Проте із затвердженням угоди можуть виникнути складнощі.

Майже половина українців - за вступ до Євросоюзу

Майже половина українців - за вступ до Євросоюзу 25.10.2016

Євроінтеграцію України підтримують 49 відсотків українців, за вступ до НАТО виступає дещо менше - 39 відсотків, свідчать результати дослідження КМІС.
Український конфлікт помітно вплинув на зовнішню торгівлю Німеччини

Український конфлікт помітно вплинув на зовнішню торгівлю Німеччини 26.02.2015

ФРН втрачає на скороченні експорту до Східної Європи через конфлікт на Донбасі. Водночас, ФРН більше імпортувала з України та суттєво наростила експорт до країн Центральної та Південно-Східної Європи.
Лукашенко в Києві підвердив готовність сприяти проведенню мирних переговорів

Лукашенко в Києві підвердив готовність сприяти проведенню мирних переговорів 21.12.2014

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив готовність Мінська сприяти переговорам з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. На роль "чесного менеджера" у розв'язанні конфлікту претендує і президент Казахстану.
Медведєв: Утримувати українську економіку нам набридло

Медведєв: "Утримувати українську економіку нам набридло" 15.12.2014

Російський прем’єр погрожує Україні санкціями в двосторонній торгівлі, якщо вона й надалі зближуватиметься з ЄС. Медведєв наголосив, що РФ вже не буде "утримувати українську економіку".
Білорусь і Росія: продуктовий скандал перед початком роботи ЄАЕС

Білорусь і Росія: продуктовий скандал перед початком роботи ЄАЕС 09.12.2014

За три тижні до набуття чинності угоди про ЄАЕС на російсько-білоруському кордоні запрацювали пости митного контролю. Експерти пояснили DW причини конфлікту союзників з інтеграції.
Серед вірменів поменшало прихильників євразійської інтеграції

Серед вірменів поменшало прихильників євразійської інтеграції 11.10.2014

Вірменія офіційно приєдналася до Євразійського економічного союзу. Тисячі людей протестували проти цього в Єревані. Серед вірменів поменшало прихильників євразійської інтеграції, свідчать опитування.
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