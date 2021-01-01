Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Митний союз - форма економічної інтеграції, коли дві або кілька держав утворюють спільну митну територію з єдиним зовнішнім митним тарифом.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "митний союз". У світі існує ціла низка митних союзів: Європейський митний союз, Митний союз між Росією, Білоруссю та Казахстаном, Східноафриканське співтовариство та інші. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив готовність Мінська сприяти переговорам з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі. На роль "чесного менеджера" у розв'язанні конфлікту претендує і президент Казахстану.