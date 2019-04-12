 Минулого року на дорогах ЄС загинули майже 23 тисячі людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2020

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Новини

Минулого року на дорогах ЄС загинули майже 23 тисячі людей

Число загиблих у ДТП в Європейському Союзі зменшилося в 2019 році на два відсотки. Найнебезпечнішими є дороги Румунії та Болгарії.

Число смертельних випадків на дорогах ЄС скорочується

Число смертельних випадків на дорогах ЄС скорочується

У 2019 році на дорогах Європейського Союзу, за попередніми оцінками, загинули 22800 людей, повідомила Європейська Комісія у четвер, 11 червня. Це на два відсотки менше, ніж роком раніше, однак темпи скорочення числа загиблих порівняно з попередніми роками уповільнилися.

Тому мети зі скорочення вдвічі смертельних випадках на дорогах ЄС у період між 2010 та 2020 роками досягти навряд чи вдасться, зазначила Єврокомісія. "Цілком ймовірно, що заходи боротьби з коронавірусом призведуть до значно меншої кількості смертельних випадків у 2020 році", - повідомила комісія. Утім, цього також буде недостатньо для досягнення цільового показника. Загалом з 2010 року щорічна кількість смертельних випадків на дорогах зменшилася лише на 23 відсотки.

У середньому на один мільйон жителів ЄС припадає 51 загиблий в дорожньо-транспортних пригодах. Тому дороги в країнах ЄС залишаються одними з найбезпечніших у світі. Втім, у 2019 році цей показник був вищим, ніж роком раніше, оскільки Великобританію, дороги якої є досить безпечними серед європейських країн, більше не включають у статистику.

Найнебезпечнішими є дороги в Румунії та Болгарії, де щороку в ДТП гинуть 96 та 89 осіб на мільйон людей. Найменше загиблих у Швеції (22 на мільйон жителів) та Ірландії (29). В Німеччині цей показник становить 37 осіб на мільйон жителів.

Після значного прогресу за останні роки скорочення числа жертв ДТП зараз сповільнилося, зазначає єврокомісарка з транспорту Адіна Велян. Брюссель поставив собі за мету зменшити до нуля кількість загиблих та серйозно травмованих на європейських дорогах до 2050 року. До 2030 року ця цифра має скоротитися вдвічі. "Ми знаємо, що наша мета досяжна", - наголосила Валеан.

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