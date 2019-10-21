Милованов відреагував на образи Коломойського

У відповідь на прямі образи з боку українського бізнесмена Ігоря Коломойського на свою адресу міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вирішив пожартувати, а заклик олігарха подати у відставку - проігнорувати. Про це міністр сказав журналістам під час брифінгу у вівторок, 22 жовтня.

Напередодні Коломойський в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время" назвав Милованова "дебілом" після того, як той заявив, що номер "Кварталу 95" про спалений будинок ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої може вплинути на інвестиційний клімат в Україні. Також, за словами Коломойського, після таких слів Милованов має піти в відставку.

"Я ніколи не приховував, що я дебіл. Жартую, звісно ж", - відповів на це Милованов. При цьому він додав, що не коментуватиме вимогу Коломойського про свою відставку. "Я це не коментую. Я вважаю, що так повинно бути в нормальній країні, не треба коментувати заяви олігархів або бізнесменів", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні виступ студії "Квартал 95" разом з національним хором імені Верьовки, які висміяли підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої, розкритикували двоє міністрів чинного уряду. Милованов написав у Facebook, що цей номер "погано виглядає" для іноземних інвесторів.

До обрання президентом України Володимир Зеленський був одним із власників "95 кварталу", який виступає з різноманітними гумористичними шоу, зокрема, на телеканалі "1+1", одним з власників якого є Коломойський. Крім того, глава президентського офісу Андрій Богдан є колишнім адвокатом олігарха Коломойського. У зв'язку з націоналізацією у 2016 році "Приватбанку", одним із власників якого був Коломойський, у останнього склалось відверто неприязне ставлення до ексглави Нацбанку Гонтаревою.

17 вересня ексглава НБУ повідомила, що невідомі особи вночі підпалили її будинок у селі Гореничі Київської області. За даними Гонтаревої, зловмисники жбурнули пляшку із запальною сумішшю через паркан. До цього невідомі облили бензином і спалили автомобіль невістки Гонтаревої в центрі Києва. 12 вересня правоохоронці провели обшуки за місцем прописки Гонтаревої у квартирі її родини в Києві. Гонтарева заявляла, що її вороги перейшли від вербальних погроз до реальних дій.