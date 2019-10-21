 Милованов відреагував на образи Коломойського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Милованов відреагував на образи Коломойського

У відповідь на образи з боку Ігоря Коломойського міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вирішив віджартуватися і не коментувати вимогу олігарха про відставку.

Тимофій Милованов, міністр економіки України

Тимофій Милованов, міністр економіки України

У відповідь на прямі образи з боку українського бізнесмена Ігоря Коломойського на свою адресу міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вирішив пожартувати, а заклик олігарха подати у відставку - проігнорувати. Про це міністр сказав журналістам під час брифінгу у вівторок, 22 жовтня.

Напередодні Коломойський в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время" назвав Милованова "дебілом" після того, як той заявив, що номер "Кварталу 95" про спалений будинок ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої може вплинути на інвестиційний клімат в Україні. Також, за словами Коломойського, після таких слів Милованов має піти в відставку.

"Я ніколи не приховував, що я дебіл. Жартую, звісно ж", -  відповів на це Милованов. При цьому він додав, що не коментуватиме вимогу Коломойського про свою відставку. "Я це не коментую. Я вважаю, що так повинно бути в нормальній країні, не треба коментувати заяви олігархів або бізнесменів", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні виступ студії "Квартал 95" разом з національним хором імені Верьовки, які висміяли підпал будинку ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої, розкритикували двоє міністрів чинного уряду. Милованов написав у Facebook, що цей номер "погано виглядає" для іноземних інвесторів.

До обрання президентом України Володимир Зеленський був одним із власників "95 кварталу", який виступає з різноманітними гумористичними шоу, зокрема, на телеканалі "1+1", одним з власників якого є Коломойський. Крім того, глава президентського офісу Андрій Богдан є колишнім адвокатом олігарха Коломойського. У зв'язку з націоналізацією у 2016 році "Приватбанку", одним із власників якого був Коломойський, у останнього склалось відверто неприязне ставлення до ексглави Нацбанку Гонтаревою.

17 вересня ексглава НБУ повідомила, що невідомі особи вночі підпалили її будинок у селі Гореничі Київської області. За даними Гонтаревої, зловмисники жбурнули пляшку із запальною сумішшю через паркан. До цього невідомі облили бензином і спалили автомобіль невістки Гонтаревої в центрі Києва. 12 вересня правоохоронці провели обшуки за місцем прописки Гонтаревої у квартирі її родини в Києві. Гонтарева заявляла, що її вороги перейшли від вербальних погроз до реальних дій.

Дивитись відео 03:06

"ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)

DW.COM

Студія "Квартал 95" стала на захист номера про Гонтареву  

В уряді України розкритикували виступ "Кварталу 95" та хору імені Верьовки  

Будинок ексголови НБУ Валерії Гонтаревої під Києвом спалили  

ЄС і США вимагають негайно розслідувати підпал будинку Гонтаревої  

Аудіо й відео до теми

"ПриватБанк": чого коштуватиме українцям повернення банку Коломойському? (17.10.2019)  

Також за темою

Ukraine Kiew Kvartal 95 (2016-2017)

Студія "Квартал 95" стала на захист номера про Гонтареву 21.10.2019

У "Кварталі 95" стверджують, що їхній гумор є гострою політичною сатирою. Гендиректор хору імені Верьовки заявив, що йому соромно за участь колективу в номері про підпал будинку ексглави Нацбанку Гонтаревої.

Ukraine Regierungsgebäude

В уряді України розкритикували виступ "Кварталу 95" та хору імені Верьовки 21.10.2019

Висміювання підпалення будинку ексголови Нацбанку Валерії Гонтаревої негативно вплине на інвестиційний клімат в Україні, заявив міністр розвитку економіки. Міністр культури вибачився перед Гонтаревою.

Реклама

Докладно

Руді Джуліані приписують роль тіньового держсекретаря Трампа

Руді Джуліані: "тіньовий держсекретар" Трампа

Особистий адвокат президента США Трампа міг вирішувати для нього зовнішньополітичні питання.  

Укрзалізницю планують приватизувати, попередньо розбивши на три підприємства (Leonid Andronov/Fotolia)

Чого очікувати від приватизації "Укрзалізниці" (відео)

Приватизація "Укрзалізниці", яку планує уряд Олексія Гончарука - правильний шлях, вважають експерти. Однак є низка умов.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  