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Микола Статкевич

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Статкевич". Микола Статкевич є білоруським опозиційним політиком.

Микола Статкевич є лідером Білоруської соціал-демократичної партії (Народна громада). 2010 року він зареєструвався кандидатом на виборах президента Білорусі. 2011 року Миколу Статкеича засудили до шести років позбавлення волі в колонії посиленого режиму. Він вийшов на свободу 2015 року. Раніше після парламентських виборів 2004 року Микола Статкевич та Павло Северинець організували протест проти фальсифікації голосування. Їх було затримано, й 2005 року білоруський суд засудив їх до трьох років примусової праці за організацію протесту. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Статкевича та Северинця в'язнями сумління. Їх звільнили 2007 року по амністії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

В'язниця, закордон, партія. Що сталося з екскандидатами в президенти Білорусі?

В'язниця, закордон, партія. Що сталося з екскандидатами в президенти Білорусі? 08.08.2021

Минув рік після президентських виборів у Білорусі, після яких в країні спалахнула гостра політична криза. DW - про те, чим зараз займаються ті, хто наважився скласти конкуренцію Олександру Лукашенку.
У закритому режимі під камерами держЗМІ. За що в Білорусі судять Тихановського

У закритому режимі під камерами держЗМІ. За що в Білорусі судять Тихановського 24.06.2021

У СІЗО Гомеля в закритому режимі почався процес у справі відеоблогера Сергія Тихановського та інших білоруських опозиціонерів. У чому саме обвинувачують Тихановського - в матеріалі DW.
РФ відкидає зв'язок бойовиків ПВК Вагнер з опозицією Білорусі

РФ відкидає зв'язок бойовиків ПВК "Вагнер" з опозицією Білорусі 01.08.2020

За словами консула Росії у Мінську, влада Білорусі закидає затриманим у країні ймовірним бойовикам ПВК "Вагнер" зв'язки з білоруською опозицією.
У Білорусі масово затримують активістів

У Білорусі масово затримують активістів 31.05.2020

У Мінську в день пікетів зі збиранням підписів за висунення в президенти опозиційних кандидатів невідомі зупинили машину опозиційного політика Миколи Статкевича. Затримання проходять в Гродно, Вітебську, Гомелі.
День волі у Мінську розпочався із затримань десятків осіб

День волі у Мінську розпочався із затримань десятків осіб 25.03.2018

Білоруські правозахисники повідомляють про затримання в Мінську 30 осіб, включаючи опозиціонера Миколу Статкевича. 25 березня в країні відзначають День волі - 100-річчя проголошення Білоруської народної республіки.
Білоруський опозиціонер: Після скасування санкцій ЄС нічого не змінилося

Білоруський опозиціонер: Після скасування санкцій ЄС нічого не змінилося 23.08.2016

Екс-політв'язень Микола Статкевич у інтерв'ю DW оцінив розвиток ситуації у Білорусі після зняття санкцій ЄС з керівництва країни, а також курс Брюсселя щодо Мінська.
У Мінську пройшла несанкціонована акція опозиції

У Мінську пройшла несанкціонована акція опозиції 10.10.2015

Білоруська опозиція напередодні президентських виборів закликала бойкотувати голосування.

П'яте пришестя Лукашенка: кого оберуть білоруси? - DW Новини (09.10.2015) 09.10.2015

Політичні уподобання білорусів. Борусевич: співпраця з Путіним неможлива. Інтеграція біженців у ФРН.
Статкевич: Влада Білорусі імітуватиме лібералізацію в надії на фінансування з Заходу

Статкевич: Влада Білорусі імітуватиме лібералізацію в надії на фінансування з Заходу 24.08.2015

Опозиційний політик Микола Статкевич, звільнений 22 серпня за президентським рішенням про помилування, дав у інтерв’ю DW свою оцінку ситуації в країні напередодні президентських виборів.
Лукашенко помилував шістьох опозиціонерів

Лукашенко помилував шістьох опозиціонерів 22.08.2015

Президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував шістьох опозиціонерів. Серед них і екс-кандидат в президенти Микола Статкевич.
Білоруського політв'язня Статкевича переведуть до в'язниці

Білоруського політв'язня Статкевича переведуть до в'язниці 05.05.2015

Суд задовольнив прохання адміністрації колонії про переведення Статкевича до в'язниці, розповіла DW присутня на судовому засіданні у Шклові дружина політв'язня Марина Адамович.