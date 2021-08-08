На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Микола Статкевич". Микола Статкевич є білоруським опозиційним політиком.

Микола Статкевич є лідером Білоруської соціал-демократичної партії (Народна громада). 2010 року він зареєструвався кандидатом на виборах президента Білорусі. 2011 року Миколу Статкеича засудили до шести років позбавлення волі в колонії посиленого режиму. Він вийшов на свободу 2015 року. Раніше після парламентських виборів 2004 року Микола Статкевич та Павло Северинець організували протест проти фальсифікації голосування. Їх було затримано, й 2005 року білоруський суд засудив їх до трьох років примусової праці за організацію протесту. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Статкевича та Северинця в'язнями сумління. Їх звільнили 2007 року по амністії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.