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Миколаївська область

Голова Миколаївської області Кім: Ворог виснажений та позбавлений мотивації

Голова Миколаївської області Кім: Ворог виснажений та позбавлений мотивації 10.03.2022

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів в інтерв'ю DW про гуманітарну ситуацію в місті, яке зазнало інтенсивного обстрілу з боку російських військових.
У багатоповерхівці на Миколаївщині вибух газу: постраждали троє людей

У багатоповерхівці на Миколаївщині вибух газу: постраждали троє людей 27.11.2021

Внаслідок вибуху газу в житловому будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області постраждало щонайменше троє осіб, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Коронавірус: Миколаївська область повернулася до помаранчевої зони

Коронавірус: Миколаївська область повернулася до "помаранчевої" зони 14.05.2021

Миколаївська область знову потрапила до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Решта регіонів України - у "жовтій" зоні.
Київська і Миколаївська області перейдуть у жовту зону з 1 травня

Київська і Миколаївська області перейдуть у "жовту" зону з 1 травня 30.04.2021

З 1 травня ще дві області України будуть переведені у "жовтий" рівень епіднебезпеки. "Червоний" рівень залишиться у семи областях.

Поліція розслідує пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Миколаївській області

Поліція розслідує пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в Миколаївській області 16.09.2019

Напередодні місцеві жителі повідомили про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в селі Богданівка Миколаївської області. Поліція порушила одразу два кримінальних провадження.
Масштабна ДТП на Житомирщині: 10 загиблих

Масштабна ДТП на Житомирщині: 10 загиблих 20.07.2018

На автодорозі Київ - Чоп сталося зіткнення маршрутного автобуса і великогабаритної вантажівки. Повідомляється про смерть 10 та госпіталізацію ще 10 постраждалих.
МОЗ: В Україні спалах вірусного гепатиту А, епідемії немає

МОЗ: В Україні спалах вірусного гепатиту А, епідемії немає 06.01.2018

В українському міністерстві охорони здоров'я заперечують наявність епідемії гепатиту А, а говорять натомість про "спалах" у Миколаївській області.
ГПУ: Смерть мешканця Кривого Озера спричинена пострілом у серце

ГПУ: Смерть мешканця Кривого Озера спричинена пострілом у серце 26.08.2016

Поліцейських, яких підозрюють у вбивстві та перевищенні службових повноважень, взято під варту без права застави.
Суд заарештував трьох поліцейських у справі про вбивство жителя Кривого Озера

Суд заарештував трьох поліцейських у справі про вбивство жителя Кривого Озера 25.08.2016

Трьох поліцейських, яких підозрюють у причетності до вбивства жителя Кривого Озера, заарештовано за рішенням Центрального районного суду Миколаєва. Одному з них інкримінується умисне вбивство.
Аваков обіцяє кадрові зміни в поліції через події в Кривому Озері

Аваков обіцяє кадрові зміни в поліції через події в Кривому Озері 25.08.2016

Після загибелі чоловіка під час затримання поліцейьськими на Миколаївщині у МВС обіцяють широкі кадрові зміни. Для охорони правопорядку до Кривого Озера відрядили додаткові сили правоохоронців.
Мирне без виборів: у селі на Миколаївщині не знайшлося охочих балотуватися

Мирне без виборів: у селі на Миколаївщині не знайшлося охочих балотуватися 25.10.2015

Жодного кандидата ні на сільського голову, ні в сільраду. Про те, чому в маленькому селі на Миколаївщині ніхто не хоче брати владу в свої руки - в репортажі DW.