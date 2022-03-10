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Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім розповів в інтерв'ю DW про гуманітарну ситуацію в місті, яке зазнало інтенсивного обстрілу з боку російських військових.
Внаслідок вибуху газу в житловому будинку в місті Нова Одеса Миколаївської області постраждало щонайменше троє осіб, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Миколаївська область знову потрапила до "помаранчевої" зони епідеміологічної небезпеки. Решта регіонів України - у "жовтій" зоні.
З 1 травня ще дві області України будуть переведені у "жовтий" рівень епіднебезпеки. "Червоний" рівень залишиться у семи областях.
Напередодні місцеві жителі повідомили про пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту в селі Богданівка Миколаївської області. Поліція порушила одразу два кримінальних провадження.
На автодорозі Київ - Чоп сталося зіткнення маршрутного автобуса і великогабаритної вантажівки. Повідомляється про смерть 10 та госпіталізацію ще 10 постраждалих.
В українському міністерстві охорони здоров'я заперечують наявність епідемії гепатиту А, а говорять натомість про "спалах" у Миколаївській області.
Поліцейських, яких підозрюють у вбивстві та перевищенні службових повноважень, взято під варту без права застави.
Трьох поліцейських, яких підозрюють у причетності до вбивства жителя Кривого Озера, заарештовано за рішенням Центрального районного суду Миколаєва. Одному з них інкримінується умисне вбивство.
Після загибелі чоловіка під час затримання поліцейьськими на Миколаївщині у МВС обіцяють широкі кадрові зміни. Для охорони правопорядку до Кривого Озера відрядили додаткові сили правоохоронців.
Жодного кандидата ні на сільського голову, ні в сільраду. Про те, чому в маленькому селі на Миколаївщині ніхто не хоче брати владу в свої руки - в репортажі DW.
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