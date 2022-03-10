Миколаївська область

Мирне без виборів: у селі на Миколаївщині не знайшлося охочих балотуватися

Жодного кандидата ні на сільського голову, ні в сільраду. Про те, чому в маленькому селі на Миколаївщині ніхто не хоче брати владу в свої руки - в репортажі DW.