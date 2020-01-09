МЗС Ізраїлю засудило вшанування в Україні "відповідальних за вбивство євреїв"

Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило публічне вшанування в Україні "антисемітських ідеологів українського національного руху" та "відповідальних за вбивство євреїв під час Голокосту". Відповідну заяву ізраїльського МЗС оприлюднило в понеділок, 13 січня, посольство Ізраїлю в Україні.

"Особи, відповідальні за вбивство євреїв під час Голокосту та погромів, а також антисемітські ідеологи українського національного руху останнім часом стали предметом публічного вшанування в Україні. У відповідь на це й на розголос в українській пресі ізраїльське міністерство закордонних справ висловлює засудження цих явищ", - ідеться в заяві МЗС, оприлюдненій на сторінці посольства у соціальній мережі Facebook.

У зовнішньополітичному відомстві Ізраїлю наголосили, що "збереження пам'яті про Голокост та боротьба з антисемітизмом - включно із глорифікацією антисемітів та вбивць євреїв - не є внутрішньою справою жодної країни". "Навпаки, це основний обов'язок та відповідальність кожного ізраїльського дипломата. Це є проявом спільного морального обов'язку перед Ізраїлем та його багатьма союзниками по всьому світу", - наголошується в заяві.

Нагадаємо, 2 січня посли Польщі та Ізраїлю в Україні зробили спільну заяву у зв'язку з вшануванням в Україні діячів націоналістичного руху. Посли заявили, що вважають образливим вшанування в Україні людей, які, як стверджують дипломати, "активно пропагували етнічні чистки". Посли очікують, що Київська міська державна адміністрація та Львівська обласна рада приєднаються до "пошуку правди" в цьому питанні. Ішлося, зокрема, про вшанування пам'яті лідерів Організації українських націоналістів (ОУН) Степана Бандери та Андрія Мельника, письменника і державного діяча Івана Липи та його сина, громадського діяча Юрія Липи.

У відповідь на заяву дипломатів посол України в Ізраїлі Геннадій Надоленко 9 січня вказав на недоречність заяв посла Ізраїля Джоеля Ліона. Український посол наголосив, що "відродження та збереження національної пам'яті українського народу є одним з пріоритетних напрямів державної політики України, а дискусії у цій сфері мають відбуватися на рівні істориків і експертів".

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