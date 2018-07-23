МЗС ФРН: У "нормандській четвірці" згоди щодо миротворців на Донбасі ще нема

У Берліні відбулася зустріч політичних директорів МЗС країн "нормандської четвірки". Про це повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства Німеччини. Темою переговорів у четвер, 26 липня, стала імплементація мінських домовленостей, зокрема роль ООН у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

У МЗС ФРН наголосили, що ініціатива розміщення миротворчої місії на Донбасі від початку була запропонована Україною, а "Росія продемонструвала відкритість" цій ідеї. "Утім, ще немає єдності щодо чіткого мандату та території розміщення можливої місії ООН", - зазначили у німецькому міністерстві.

Україну, Францію та Німеччину представляли політичні директори зовнішньополітичних відомств кожної з країн: Олексій Макеєв, Ніколя де Рив'єр та Антьє Леендертсе (Antje Leendertse). Росію на зустрічі представляв заступник глави МЗС Григорій Карасін.

У міністерстві закордонних справ України дискусію щодо миротворчої місії назвали "предметною". "Попри існування істотних розбіжностей з російською стороною, (...) домовилися продовжити роботу", - додали в українському відомстві. А також нагадали вимогу Києва, що мандат місії повинен поширюватися на всю територію конфлікту, включно з кордоном з РФ.

Карасін, у свою чергу, назвав переговори "насиченими" та "подекуди гострими". Тема миротворчої місії, на його думку, є "непростою". Позиція Москви, за словами Карасіна, викладена у запропонованому нею у вересні минулого року проекті резолюції Радбезу ООН.

Нагадаємо, у червні в Берліні під час зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі" обговорювалася тема розміщення на Сході України миротворчої місії ООН. Тоді очільник МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) зазначив, що ідею "блакитних шоломів" в принципі підтримують і Москва, і Київ. Тоді ж учасники переговорів узгодили, що мандат і параметри можливої місії в зоні конфлікту на Донбасі продовжать обговорювати на рівні політичних директорів.