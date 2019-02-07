 МЗС Франції: Париж підтримає поширення правил ЄС на ″Північний потік-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.02.2019

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Новини

МЗС Франції: Париж підтримає поширення правил ЄС на "Північний потік-2"

У МЗС Франції заявили, що підтримають розширення дії "Третього енергопакета" на "Північний потік-2". Позиція Парижа є вирішальною для ухвалення цих змін. Їхній розгляд відбудеться 8 лютого.

Газопровід Північний потік-2 з Росії до Німеччини вже будують у Балтійському морі

Газопровід "Північний потік-2" з Росії до Німеччини вже будують у Балтійському морі

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що має намір підтримати зміну газового законодавства ЄС так, щоб його дія поширювалася на "Північний потік-2". Про це йдеться у заяві прес-служби відомства, розісланій електронною поштою у другій половині дня четверга, 7 лютого.

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Хоча "Північний потік-2" будують повним ходом, низка країн ЄС не залишають спроб цей проект зупинити чи сповільнити. Зараз Румунія шукає компроміс щодо пропозиції Єврокомісії, яка може вплинути на цей газопровід. (24.01.2019)

Газогін "Північний потік-2" різко посилить вплив Росії на ЄС у галузі енергетики. Цей сценарій є загрозою для Євросоюзу і Заходу в цілому, підкреслюють посли США у ФРН, Данії та ЄС у коментарі для DW. (07.02.2019)

Париж має намір голосувати за зміну правил Європейського Союзу щодо експлуатації газопроводів, що поставить під сумнів майбутнє проекту "Північний потік-2", повідомила газета Süddeutsche Zeitung. (07.02.2019)

Мова йде про пропозицію Єврокомісії поширити дію Газової директиви (частина Третього енергопакета ЄС) на газопроводи, які ведуть до Євросоюзу з третіх країн. "Змінена директива буде поширюватися на проект "Північний потік-2". Франція має намір підтримати ухвалення цієї директиви", - говориться у заяві МЗС країни. У відомстві уточнили, що продовжують працювати над текстом документа з іншими країнами, зокрема з Німеччиною. Вони працюють "над змінами, які можуть внести до тексту", додали в МЗС Франції.

8 лютого комітет постійних представників держав-членів ЄС планує розглянути проект змін Газової директиви. Це підтвердили кореспонденту DW два джерела у ЄС. Зміни запропонувала Єврокомісія ще у 2017 році. Проте довгий час їхнє просування блокувалося. 4 лютого Румунія, яка головує у Раді ЄС, запропонувала новий варіант змін з ціллю знайти компроміс. Як відомо, Німеччина, Австрія, Бельгія та Нідерланди виступають проти поширення правил ЄС на "Північний потік-2". Підтримують їх більше 10 держав-членів ЄС. Тож для ухвалення цих змін підтримка Франції є вирішальною.

Якщо у п'ятницю пропозиція Румунії здобуде достатню підтримку, то це буде останнім шансом ухвалити зміни до виборів у Європарламент, які відбудуться у травні. Для прийняття змін за них повинні проголосувати Рада ЄС та Європарламент.

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