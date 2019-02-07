МЗС Франції: Париж підтримає поширення правил ЄС на "Північний потік-2"

Міністерство закордонних справ Франції повідомило, що має намір підтримати зміну газового законодавства ЄС так, щоб його дія поширювалася на "Північний потік-2". Про це йдеться у заяві прес-служби відомства, розісланій електронною поштою у другій половині дня четверга, 7 лютого.

Мова йде про пропозицію Єврокомісії поширити дію Газової директиви (частина Третього енергопакета ЄС) на газопроводи, які ведуть до Євросоюзу з третіх країн. "Змінена директива буде поширюватися на проект "Північний потік-2". Франція має намір підтримати ухвалення цієї директиви", - говориться у заяві МЗС країни. У відомстві уточнили, що продовжують працювати над текстом документа з іншими країнами, зокрема з Німеччиною. Вони працюють "над змінами, які можуть внести до тексту", додали в МЗС Франції.

8 лютого комітет постійних представників держав-членів ЄС планує розглянути проект змін Газової директиви. Це підтвердили кореспонденту DW два джерела у ЄС. Зміни запропонувала Єврокомісія ще у 2017 році. Проте довгий час їхнє просування блокувалося. 4 лютого Румунія, яка головує у Раді ЄС, запропонувала новий варіант змін з ціллю знайти компроміс. Як відомо, Німеччина, Австрія, Бельгія та Нідерланди виступають проти поширення правил ЄС на "Північний потік-2". Підтримують їх більше 10 держав-членів ЄС. Тож для ухвалення цих змін підтримка Франції є вирішальною.

Якщо у п'ятницю пропозиція Румунії здобуде достатню підтримку, то це буде останнім шансом ухвалити зміни до виборів у Європарламент, які відбудуться у травні. Для прийняття змін за них повинні проголосувати Рада ЄС та Європарламент.