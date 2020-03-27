МЗС України: Прибуття хасидів до Умані цього року є неможливим

Учасники міжвідомчої наради у Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до міста Умані Черкаської області для святкування іудейського свята Рош ха-Шана в традиційному форматі в поточному році є неможливим через епідемію коронавірусу.

Про це йдеться в документі МЗС за підписом заступника Міністра закордонних справ Василя Боднара, сканкопію якого опублікував у вівторок, 14 липня, на своїй сторінці в Facebook мер Умані Олександр Цебрій.

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Згідно з документом, таке рішення ухвалено з огляду на поточну епідеміологічну ситуацію в Ізраїлі, який перебуває в "червоній зоні" за показниками захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, а також з огляду на заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації, складнощі контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

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Також в документі наголошується, що під час зустрічей і переговорів головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка з директором департаменту міжнародного співробітництва МОЗ Ізраїлю Ашером Шалмоном ізраїльська сторона повідомила, що з розумінням сприйме скасування міжнародного паломництва до Умані в поточному році, проте попросила завчасно повідомити про офіційну позицію української сторони.

Як повідомлялося, в 2019 році для зустрічі 5780-го іудейського Нового року (Рош ха-Шана), який святкується з вечора 29 вересня по вечір 1 жовтня, в Умань прибули понад 30 тисяч паломників.