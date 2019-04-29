МЗС України засудило указ Путіна про спрощення надання громадянства РФ

Міністерство закордонних справ України в середу, 1 травня, засудило рішення Російської Федерації щодо розширення категорій громадян України, яким може бути надано російське громадянство у спрощеному порядку. "Це є ще одним фактом грубого порушення з боку Російської Федерації норм міжнародного права і державного суверенітету України", - йдеться в повідомленні МЗС.

Указ президента Росї Володимира Путіна від 29 квітня 2019, як і всі попередні та можливі майбутні нормативно-правові акти РФ, спрямовані на надання громадянам України російського громадянства протиправним способом, були, є і будуть юридично нікчемними, не матимуть жодних правових наслідків і не визнаватимуться українською стороною, зазначають у міністерстві. "Особливо цинічною є задекларована мета прийнятих російською стороною рішень - "захист прав і свобод людини і громадянина", оскільки права і свободи громадян України почали грубо порушуватися з початком російської збройної агресії та окупації Російською Федерацією частини суверенної території України - Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей України", - йдеться в повідомленні.

Українське зовнішньополітичне відомство категорично вимагає від російської сторони невідкладно скасувати всі протиправні рішення з приводу паспортизації громадян України й усунути їхні негативні наслідки. МЗС нагадує, що Україна залишає за собою право на вжиття ефективних заходів щодо захисту національної безпеки, законних прав та інтересів українських громадян відповідно до міжнародного права і законодавства України. Українська сторона також продовжить активну роботу з міжнародними партнерами над посиленням консолідованого санкційного тиску на РФ. Закордонним дипломатичним установам України доручено невідкладно інформувати іноземні столиці про "паспортну агресію" Російської Федерації.

Нагадаємо, що 1 травня був оприлюднений указ президент Росії Володимир Путін про спрощення отримання російського громадянства деякими категоріями іноземних громадян. Переважно указ стосується громадян України. Раніше, 24 квітня, Путін спростив надання російського громадянства жителям самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".