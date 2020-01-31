МЗС України висловило протест через затримання кримських татар в Бахчисараї

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку з черговою хвилею незаконних обшуків і затримань кримських татар російською окупаційною владою в Бахчисарайському районі в Криму. "Станом на даний момент відомо про незаконні затримання щонайменше чотирьох громадян України - Амета Сулейманова, Сейтумера Сейтумерова, Османа Сейтумерова та Рустема Сейтмеметова. Ігноруючи свої міжнародно-правові зобов'язання як держави-окупанта, Росія і надалі сприймає фактор корінного народу Криму як загрозу для окупаційного режиму", - заявили в МЗС у середу, 11 березня.

Там наголосили, що Росія продовжує зловживати антитерористичним законодавством, використовуючи брехливі звинувачення в тероризмі для переслідування кримськотатарських активістів. "Закликаємо міжнародних партнерів посилити політичний, економічний та санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму", - наполягають в міністерстві.

Кримчан обвинувачують в членстві в "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі"

Раніше цього дня російська ФСБ в Криму заявила про затримання чотирьох кримських татар, яких обвинувачують у членстві в організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", яка заборонена в Росії. "Встановлено, що члени терористичної структури здійснювали антиконституційну діяльність, засновану на доктрині створення так званого" всесвітнього халіфату ", руйнування інститутів світського суспільства і спрямовану на повалення насильницьким шляхом чинної влади", - повідомили в ФСБ, передає агенція "Інтерфакс".

У ФСБ повідомили, що під час обшуків у затриманих виявлено пропагандистські матеріали "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі", засоби зв'язку та електронні носії.

Як раніше повідомляв російський правозахисний центр "Меморіал", з 2003 року до кримінальної відповідальності за звинуваченнями, пов'язаними з участю в "Хізб-ут-Тахрір", були притягнуті сотні мусульман. Наразі за ґратами перебувають близько 300 осіб. Після анексії Росією українського Криму жертвами переслідування стали і кримські мусульмани, щонайменше 60 з яких наразі у зв'язку з цим перебувають за ґратами.