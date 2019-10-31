МЗС України викликало посла Франції через слова Макрона про українських нелегалів

Міністерство закордонних справ України у п'ятницю, 1 листопада, викликало посла Франції, аби той пояснив слова президента країни Еммануеля Макрона стосовно українських нелегальних мігрантів, сказані в інтерв'ю одному з французьких видань, опублікованому напередодні.

"У зв'язку з появою повідомлень в ЗМІ про слова, які приписуються президенту Франції Еммануелю Макрону, до МЗС був запрошений посол Франції в Україні для надання роз'яснень", - зазначили у міністерстві.

Як повідомили у МЗС, посол Франції в Україні зазначив, що його країна "не має претензій до українців". "Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає. Відтак, слова Еммануеля Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту", - розповіли у МЗС України.

У відомстві додали, що сторони підтвердили, що між Києвом і Парижем "існує повне розуміння і співробітництво" щодо виконання домовленостей про пересування громадян обох країн.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ цитували заяву Макрона з його інтерв'ю в останньому номері правого французького видання Valeurs Actuelles. "Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд", - навела агенція dpa висловлювання президента Франції стосовно українців.

Критики закинули йому підігравання прихильникам правих поглядів. Водночас у французькому уряді виступили на захист Макрона і наголосили на важливості звернення президента "до всіх французів через усі засоби масової інформації".