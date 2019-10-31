 МЗС України викликало посла Франції через слова Макрона про українських нелегалів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2019

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МЗС України викликало посла Франції через слова Макрона про українських нелегалів

Українське МЗС викликало посла Франції для пояснення слів президента Еммануеля Макрона щодо українських нелегальних мігрантів, сказаних в одному з інтерв'ю. Посол вважає, що слова були вирвані з контексту.

МЗС викликало посла Франції через заяву Еммануеля Макрона про українських нелегалів

МЗС викликало посла Франції через заяву Еммануеля Макрона про українських нелегалів

Міністерство закордонних справ України у п'ятницю, 1 листопада, викликало посла Франції, аби той пояснив слова президента країни Еммануеля Макрона стосовно українських нелегальних мігрантів, сказані в інтерв'ю одному з французьких видань, опублікованому напередодні.

"У зв'язку з появою повідомлень в ЗМІ про слова, які приписуються президенту Франції Еммануелю Макрону, до МЗС був запрошений посол Франції в Україні для надання роз'яснень", - зазначили у міністерстві.

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Франція та Італія виступають за нову систему розподілу мігрантів по всьому Євросоюзу. Лідери країн дійшли відповідної згоди напередодні зустрічі міністрів МВС країн ЄС, що відбудеться наступного тижня. (19.09.2019)

Французькі правоохоронці розселили по притулках понад 1800 мігрантів, евакуйованих зі стихійного табору в передмісті Дюнкерка. Це вже друга така операція за останні місяці. (23.10.2018)

Як повідомили у МЗС, посол Франції в Україні зазначив, що його країна "не має претензій до українців". "Посол Франції відзначив, що претензій до громадян України, які подорожують Францією, у французької сторони немає. Відтак, слова Еммануеля Макрона, які стосувалися проблематики міграції та законного працевлаштування, були висмикнуті з контексту", - розповіли у МЗС України.

У відомстві додали, що сторони підтвердили, що між Києвом і Парижем "існує повне розуміння і співробітництво" щодо виконання домовленостей про пересування громадян обох країн.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ цитували заяву Макрона з його інтерв'ю в останньому номері правого французького видання Valeurs Actuelles. "Я віддаю перевагу легальним іммігрантам з Гвінеї чи Кот-д'Івуар (...) замість нелегальних українських чи болгарських банд", - навела агенція dpa висловлювання президента Франції стосовно українців.

Критики закинули йому підігравання прихильникам правих поглядів. Водночас у французькому уряді виступили на захист Макрона і наголосили на важливості звернення президента "до всіх французів через усі засоби масової інформації". 

Дивитись відео 00:48

З табору "Джунглі" під Кале вивезли всіх мігрантів (26.10.2016)

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З табору "Джунглі" під Кале вивезли всіх мігрантів (26.10.2016)  

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