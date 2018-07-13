 МЗС РФ: референдум на Донбасі є ″іншою опцією″ врегулювання конфлікту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.07.2018

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Новини

МЗС РФ: референдум на Донбасі є "іншою опцією" врегулювання конфлікту

В МЗС Росії заявляють, що США "не змогли змусити Київ виконувати мінські домовленості", тому можна обговорити "інші опції".

У Москві думають про новий референдум на Донбасі

У Москві думають про новий референдум на Донбасі

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у п'ятницю, 20 липня, прокоментувала інформацію ЗМІ про те, що президент Росії Володимир Путін нібито запропонував президенту США Дональду Трампу провести референдум на Донбасі. "Якщо міжнародне співтовариство, і в першу чергу США, не змогли змусити Київ виконати мінські домовленості, тоді можна обговорити інші опції врегулювання внутрішньоукраїнської кризи", - цитує Захарову інформагенція "Інтерфакс".

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Під час зустрічі в Гельсінкі президент Росії Володимир Путін запропонував Дональду Трампу ідею проведення референдуму на Донбасі. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела в дипломатичних колах РФ. (20.07.2018)

Схоже, зустріч з Дональдом Трампом в Гельсінкі не пішла Володимиру Путіну на користь. Він і далі говорить із Заходом мовою шантажу і погроз, вважає український журналіст Сергій Руденко. (20.07.2018)

Ютта Зоммербауер, журналістка з Австрії, видала вже другу книгу репортажів із зони конфлікту на Донбасі. У книзі "Сіра зона" вона розповідає історії життя людей по обидва боки фронту. (19.07.2018)

У той же час джерело "Інтерфаксу" наголосило, що ініціатива про проведення референдуму на Донбасі не передбачає "кримського сценарію". "Йдеться про те, щоб жителі Донбасу законним способом могли в правовому полі висловитися щодо надання окремим районам автономії в складі України, щоб Київ надав регіону відповідні політичні права", - пояснило джерело агенції.

Тим часом Москва поки не обговорювала з самопроголошеною владою непідконтрольних Києву території Донбасу питання про можливе проведення в регіоні референдуму. "Говорити про конкретику - референдум або іншу форму такого роду - передчасно", - сказало джерело. У самопроголошених "республіках" Сходу України поки не в курсі цієї ініціативи і заявляють про прихильність мінським угодами, зауважує "Інтерфакс".

Нагадаємо, раніше інформагенція Bloomberg з посиланням на два неназвані джерела повідомила, що президент РФ Путін запропонував президенту США Трампу розглянути ідею референдуму на Донбасі. Про це сам Путін нібито розповів російським дипломатам на зустрічі за зачиненими дверима у МЗС Росії.

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