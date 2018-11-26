МЗС Німеччини назвало п'ять умов для досягнення миру в Україні

Міністерство закордонних справ Німеччини представило стратегію вирішення конфлікту в Україні, яка була опублікована в п'ятницю, 30 листопада. В документі йдеться, що з того часу, як Росія анексувала Крим і підтримує бойовиків на Донбасі, в Україні загинули понад 10 тисяч осіб. Цей конфлікт становить загрозу безпеці, в тому числі і для Німеччини, тому уряд ФРН виступає за мир і стабільність в Україні. Документ складається з п'яти пунктів.

Виконання мінських угод

Щоб зупинити насильство, Німеччина наполягає на виконанні мінських угод. У 2015 році Росія, Україна, Німеччина і Франція виробили план дій: сторони конфлікту зобов'язалися припинити військові дії, відвести важке озброєння і створити буферну зону. Однак з того часу Росія і Україна постійно звинувачують одна одну в порушеннях домовленостей. Німеччина та Франція домагаються продовження переговорів.

Нетерпимість до порушень міжнародного права

У документі німецького МЗС йдеться, що анексія Криму Росією є грубим порушенням міжнародного права, а окупація та приєднання Криму засуджені резолюцією ООН. Жодна незалежна міжнародна організація не направила на так званий "референдум" спостерігачів і не визнала його результати. Федеральний уряд Німеччини рішуче підтримує територіальну цілісність України.

Підтримка і захист спостерігачів ОБСЄ

У зоні конфлікту на сході України працюють спостерігачі Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ). Ця організація оптимально підходить для нейтрального моніторингу конфлікту, оскільки її членами є не тільки Україна і Росія, але і всі країни Європи, а також США і Канада. Однак спостерігачі ОБСЄ багаторазово потрапляли під обстріл, їм створюють перешкоди у виконанні поставлених завдань. Захист спостерігачів ОБСЄ є одним з головних пріоритетів Німеччини, коли мова йде про ситуацію на сході України. ФРН направила 30 фахівців і підтримує місію ОБСЄ, організовуючи підготовку спостерігачів, надаючи техніку і спорядження для їхньої роботи.

Можлива відправка миротворців ООН на Донбас

Німеччина підтримує міжнародну дискусію про відправку миротворчої місії ООН на схід України. При цьому уряд ФРН вважає вирішальним аспектом те, що така місія не повинна привести до зміцнення статусу-кво на Донбасі. Метою має стати мирне вирішення конфлікту, як це передбачають мінські угоди. Німеччина підтримуватиме переговори про організацію місії ООН, що має відповідний мандат.

Підтримка реформ в Україні

Німеччина підтримує Україну численними проектами, спрямованими на стабільний і мирний розвиток. Мова йде не тільки про зростання української економіки, а й про участь українців у побудові відкритого суспільства. Крім того, уряд ФРН підтримує заходи з модернізації державного управління та децентралізації в Україні. Німеччина також фінансує проекти з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам і відновлення інфраструктури на Донбасі.