Мер Лондона закликає до нового референдуму щодо Brexit

Заклики до чергового референдуму щодо запланованого виходу Великобританії з Євросоюзу - так званого Brexit - лунають від дедалі більшої кількості впливових політиків країни. Тепер серед прибічників такого голосування й мер Лондона Садік Аман Хан. Увечері суботи, 15 вересня, вийшла друком його гостьова колонка для британського видання The Observer.

У ній лондонський міський голова вказує на надто суттєві негативні наслідки Brexit для робочих місць, економічного розвитку й рівня життя британців. Тож на тлі цього повторне голосування щодо виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС просто необхідно провести, наполягає Садік Хан. "Я не думаю, що (прем'єрка Великобританії. - Ред.) Тереза Мей має мандат, щоб так нахабно ризикувати британською економікою та рівнем життя людей", - наголосив Хан, якого цитує агенція новин dpa.

На думку лондонського градоначальника, котрий належить до табору Лейбористської партії, проведення референдуму потрібне як для випадку досягнення угоди між Брюсселем та Лондоном щодо Brexit, так і в разі її відсутності.

Великобританія має, за правилами, залишити Європейський Союз 29 березня 2019 року, через два роки після подачі відповідної заявки. Близько двох тижнів тому Тереза Мей відкинула проведення повторного референдуму щодо Brexit. Так само досі керівництво консерваторів та лейбористів відкидало можливість проведення другого всенародного голосування щодо Brexit. Однак нещодавні опитування серед британців показують, що більшість вже не хоче виходу з ЄС.

Невтішні наслідки для економіки

Тим часом вже зараз дедалі виразніше проглядаються економічні наслідки майбутнього виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. На тлі підготовки до Brexit багато банків вже залишити Лондон. Аналітики прогнозують значну шкоду від Brexit для Лондона як фінансового центру Європи і світу. Згідно з нещодавно опублікованим опитуванням, Нью-Йорк вже обігнав британську столицю як найпривабливіший фінансовий центр в світі.

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