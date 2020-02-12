 Меркель і Макрон закликали Путіна припинити наступ в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2020

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Новини

Меркель і Макрон закликали Путіна припинити наступ в Ідлібі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон закликали президента Росії Володимира Путіна припинити бойові дії в Ідлібі та забезпечити доступ гуманітарних організацій в сирійську провінцію.

Війна в Ідлібі

Наслідки авіаудару в провінції Ідліб (фото з архіву)

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон стурбовані "катастрофічною гуманітарною ситуацією", що склалася в сирійській провінції Ідліб. Про це Меркель і Макрон повідомили в четвер, 20 лютого, президенту Росії Володимиру Путіну під час телефонної розмови з ним.

DW.COM

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Президенти Росії та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові обговорили загострення ситуації в сирійській провінції Ідліб. (12.02.2020)

Вони закликали Путіна негайно забезпечити безперешкодний доступ гуманітарних організацій у цей регіон, повідомив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). На сайті Кремля, своєю чергою, зазначається, що під час розмови було акцентовано увагу на важливості недопущення "негативних гуманітарних наслідків для цивільного населення".

У розмові Меркель і Макрон закликали Путіна припинити бойові дії в Ідлібі, а також висловили готовність зустрітися з ним і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб знайти вихід із ситуації.

Тривалий наступ за підтримки РФ

Як повідомлялося, армія сирійського президента Башара Асада за підтримки авіації РФ вже кілька місяців веде в Ідлібі великомасштабну наступальну операцію. Це - останній регіон країни, що контролюють ісламісти й повстанці.

За оцінкою ООН, з початку грудня 2019 року через загострення протистояння в цьому регіоні майже 900 тисяч людей залишили свої домівки в охоплених боями районах Ідлібу.

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