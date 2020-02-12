Меркель і Макрон закликали Путіна припинити наступ в Ідлібі

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент Франції Еммануель Макрон стурбовані "катастрофічною гуманітарною ситуацією", що склалася в сирійській провінції Ідліб. Про це Меркель і Макрон повідомили в четвер, 20 лютого, президенту Росії Володимиру Путіну під час телефонної розмови з ним.

Вони закликали Путіна негайно забезпечити безперешкодний доступ гуманітарних організацій у цей регіон, повідомив речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). На сайті Кремля, своєю чергою, зазначається, що під час розмови було акцентовано увагу на важливості недопущення "негативних гуманітарних наслідків для цивільного населення".

У розмові Меркель і Макрон закликали Путіна припинити бойові дії в Ідлібі, а також висловили готовність зустрітися з ним і з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб знайти вихід із ситуації.

Тривалий наступ за підтримки РФ

Як повідомлялося, армія сирійського президента Башара Асада за підтримки авіації РФ вже кілька місяців веде в Ідлібі великомасштабну наступальну операцію. Це - останній регіон країни, що контролюють ісламісти й повстанці.

За оцінкою ООН, з початку грудня 2019 року через загострення протистояння в цьому регіоні майже 900 тисяч людей залишили свої домівки в охоплених боями районах Ідлібу.