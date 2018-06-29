 Меркель хоче зберегти союз між ХДС і ХСС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2018

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Новини

Меркель хоче зберегти союз між ХДС і ХСС

Глава німецького уряду Анґела Меркель обіцяє зробити все для того, щоб ХДС і ХСС й надалі спільно несли відповідальність за країну. Водночас вона продовжує наполягати: жодних односторонніх рішень.

Анґела Меркель та Горст Зеегофер

Анґела Меркель та Горст Зеегофер

Канцлерка Німеччини та лідерка Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анґела Меркель (Angela Merkel) виступає за продовження співпраці з Християнсько-соціальним союзом (ХСС), який входить до коаліції та глава якого, міністр внутрішніх справ країни Горст Зеегофер (Horst Seehofer), вступив у відкриту суперечку з Меркель щодо питання міграції.

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"Але для мене є також важливим, щоб не ухвалювались односторонні, неузгоджені рішення за рахунок третіх сторін", - зауважила Меркель у неділю, 1 липня, в інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF.

Пізніше у неділю керівництво ХСС збереться на зустріч для того, щоб визначитись із власними подальшими позиціями у суперечці щодо міграційної політики. Таку ж зустріч проведе і керівництво ХДС. Меркель залишила відкритим питання, чи буде вирішена у неділю суперечка щодо міграційної політики між двома сестринськими партіями. Утім, відповідаючи на запитання, чи буде збережено уряд і союз двох партій, вона запевнила, що зробить усе для того, щоб в результаті як з боку ХДС, так і з боку ХСС, були прийняті рішення, які дозволять "взяти на себе відповідальність за країну".

Суперечка через політику щодо біженців між сестринськими консервативними партіями ХДС та ХСС у правлячій коаліції Німеччини спалахнула наприкінці травня. Глава МВС та лідер ХСС Горст Зеехофер виступає за те, аби іноземців, чиї клопотання про притулок уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу, не пускали на територію Німеччини. Анґела Меркель виступає за спільне європейське рішення цього питання. У ніч на п'ятницю, 29 травня, лідери ЄС попередньо домовилися про подальші дії. У спільній заяві вони наголосили, що міграція зареєстрованих біженців з однієї країни ЄС в іншу створює загрозу для системи притулку в ЄС і тому уряди повинні вжити всіх заходів, аби їй запобігти.

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