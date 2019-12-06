Меркель у концтаборі "Освенцім": Ми повинні чітко називати злочинців

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) закликала ніколи не забувати скоєні нацистами злочини під час Другої світової війни. Про це вона сказала в п'ятницю, 6 грудня, під час свого першого на посаді канцлерки візиту до колишнього німецького концентраційного табору "Освенцім", розташованого на території нинішньої Польщі.

У присутності польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького Меркель зазначила: "Важливо чітко називати злочинців. Ми, німці, завинили це жертвам та самим собі", цитує агентство новин AFP. Канцлерка наголосила, що "Освенцім" був "німецьким табором смерті, який використовували німці".

Така заява стала відповіддю на нещодавню дискусії про історичну відповідальність за Голокост, де згадувалися "польські концтабори", що викликало обурення уряду у Варшаві. На тлі цього Мекрель також зазначила, що відповідальність за скоєнні під час Другої світової війни - частина ідентичності Німеччини. Ця відповідальність "ніколи" не закінчиться, додала вона.

Нинішні небезпеки

Меркель вказала на важливість збереження історичної пам'яті, у тому числі й через окремі спроби сьогодні переписати історію. Такі спроби є "небезпечним історичним ревізіонізмом", наголосила вона. Крім того, Меркель згадала не лише жертв Голокосту, котрі загинули в "Освенцімі" та інших концтаборах, а також замордованих німцями поляків та громадян тодішнього Радянського Союзу. Серед загиблих у "Освенцімі" були й представники народностей сінті та рома, зауважила канцлерка.

Ще однією небезпекою, щодо якої застерегла Меркель, став "нинішній напад на основоположні цінності ліберальної демократії". Канцлерка закликала й надалі боротися з антисемітизмом та релігійної нетерпимістю в будь-яких проявах у Європі. "Всі люди в Німеччині та Європі мають почуватися в безпеці та як удома", - зазначила канцлерка.

Меркель стала третьою з очільників уряду ФРН, котрі відвідали "Освенцім", перебуваючи на посаді. До неї це зробили Гельмут Шмідт (Helmut Schmidt) у листопаді 1977 року та Гельмут Коль (Helmut Kohl) в листопаді 1989 року.