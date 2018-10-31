Меркель: Україна має зберегти роль транзитера газу

Анґела Меркель заявила, що хоче, щоб Україна відігравала важливу роль у транзиті газу після зведення "Північного потоку-2". При цьому канцлерка ФРН запевнила, що Берлін серйозно сприймає думку Києва щодо газопроводу.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що виступає за збереження транзиту газу територією України після зведення газопроводу "Північний потік-2". З такою заявою вона виступила в четвер, 1 листопада, в Києві під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм і очільниками парламентських фракцій і груп, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".
"Нам відомо, що Україна відхиляє проект. Я менш критично розглядаю цей проект і виступаю за те, щоб були гарантії в України, щоб Україна зберегла свою транзитну роль", - заявила Меркель. При цьому вона зауважила про важливість доходів від транзиту газу для українського бюджету, а також наголосила, що позицію України в питанні "Північного потоку-2" Берлін "дуже серйозно сприймає".
Перед цим голова Верховної Ради України закликав Меркель детальніше вивчити аргументи України проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". "Будівництво "Північного потоку-2" може внести розбалансованість і ризик для безпеки не лише України, але й всього європейського простору. І це позиція українського парламенту", - наголосив Парубій.
Під час зустрічі зі спікером Верховної Ради німецька канцлерка також закликала український парламент у подальшому сприяти співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), визнавши, що вимоги з боку Фонду до України досить високі. Але кредити МВФ, за словами Меркель, надзвичайно важливі для загальноекономічної стабільності України.
Нагадаємо, Анґела Меркель 1 листопада перебуває з візитом у Києві на запрошення президента України Петра Порошенка. З ним Меркель вже обговорила ситуацію на Донбасі, питання втілення мінських домовленостей та санкцій щодо Росії, а також ситуацію в Азовському морі.