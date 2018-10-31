Меркель: Україна має зберегти роль транзитера газу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що виступає за збереження транзиту газу територією України після зведення газопроводу "Північний потік-2". З такою заявою вона виступила в четвер, 1 листопада, в Києві під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм і очільниками парламентських фракцій і груп, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

"Нам відомо, що Україна відхиляє проект. Я менш критично розглядаю цей проект і виступаю за те, щоб були гарантії в України, щоб Україна зберегла свою транзитну роль", - заявила Меркель. При цьому вона зауважила про важливість доходів від транзиту газу для українського бюджету, а також наголосила, що позицію України в питанні "Північного потоку-2" Берлін "дуже серйозно сприймає".

Перед цим голова Верховної Ради України закликав Меркель детальніше вивчити аргументи України проти будівництва газопроводу "Північний потік-2". "Будівництво "Північного потоку-2" може внести розбалансованість і ризик для безпеки не лише України, але й всього європейського простору. І це позиція українського парламенту", - наголосив Парубій.

Під час зустрічі зі спікером Верховної Ради німецька канцлерка також закликала український парламент у подальшому сприяти співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ), визнавши, що вимоги з боку Фонду до України досить високі. Але кредити МВФ, за словами Меркель, надзвичайно важливі для загальноекономічної стабільності України.

Нагадаємо, Анґела Меркель 1 листопада перебуває з візитом у Києві на запрошення президента України Петра Порошенка. З ним Меркель вже обговорила ситуацію на Донбасі, питання втілення мінських домовленостей та санкцій щодо Росії, а також ситуацію в Азовському морі.