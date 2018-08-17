 Меркель розповіла Порошенку про переговори з Путіним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2018

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Новини

Меркель розповіла Порошенку про переговори з Путіним

Петро Порошенко та Анґела Меркель під час телефонної розмови домовилися про подальші консультації на рівні міністрів закордонних справ "нормандського формату" щодо миротворчої місії ООН на Донбасі.

Анґела Меркель під час зустрічі з Вододимиром Путіним у палаці Мезеберґ 18 серпня

Анґела Меркель під час зустрічі з Вододимиром Путіним у палаці Мезеберґ 18 серпня

Президент України Петро Порошенко провів у понеділок, 20 серпня, телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Анґелою Меркель (Angela Merkel), йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента України.

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Про можливу миротворчу місію на Донбасі вперше заговорили ще у 2015 році. З тих пір кожна зі сторін конфлікту представила свій варіант роботи "блакитних шоломів", але консенсус досі не знайдений. (10.04.2018)

Українська влада і активісти шукають додаткові механізми звільнення заручників та політв’язнів, затриманих і засуджених в Росії, окупованому Криму чи на непідконтрольних уряду територіях Донбасу. (01.02.2018)

Лідери Німеччини та Росії Анґела Меркель та Володимир Путін обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання спорудження газогону "Північний потік-2" та двосторонні відносини обох країн. (19.08.2018)

Канцлерка ФРН розповіла про результати переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулися 18 серпня у палаці Мезеберґ.  Під час розмови Меркель та Порошенко домовилися про продовження консультацій на рівні міністрів закордонних справ країн "нормандського формату" щодо миротворчої місії ООН на Донбасі. Порошенко закликав активізувати зусилля задля звільнення українських заручників, яких незаконно утримують у Росії та на окупованих територіях України.

Нагадаємо, що перед зустріччю з Путіним, канцлерка Німеччини та президент України провели телефонну розмову, обговоривши низку актуальних питань. Зокрема, сторони торкнулися теми звільнення українських заручників та політичних в'язнів. Порошенко наголосив на необхідності негайного звільнення українського режисера Олега Сенцова. Меркель та Порошенко у розмові 16 серпня також обговорили ситуацію на Донбасі та "безпекові виклики", пов'язані з будівництвом газогону "Північний потік-2". 

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Чи допоможе місія ООН на Донбасі? (23.02.2018)

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Чи допоможе місія ООН на Донбасі? (23.02.2018)  

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