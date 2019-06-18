 Меркель підтвердила перспективу вступу до ЄС країн Західних Балкан | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2019

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Новини

Меркель підтвердила перспективу вступу до ЄС країн Західних Балкан

Анґела Меркель запевнила, що процес розширення Євросоюзу може відбуватися паралельно з реформуванням ЄС. Конференція щодо європерспектив країн Західних Балкан відбулася в Познані.

Під час конференції щодо європерспектив країн Західних Балкан

Під час конференції щодо європерспектив країн Західних Балкан

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) підтримала перспективи вступу до ЄС  країн Західних Балкан. Під час виступу на дводенній конференції у польському місті Познань у п'ятницю, 5 липня, Меркель, зокрема, високо оцінила врегулювання конфлікту між урядами в Афінах та Скоп'є щодо назви Північної Македонії. За її словами, вона відчула "полегшення", коли відкрився шлях для переговорів щодо приєднання Північної Македонії до ЄС і НАТО, повідомляє агентство AFP.

DW.COM

Албанія та Північна Македонія виконали усі необхідні реформи для початку переговорів про їхній вступ до Євросоюзу, заявила Єврокомісія. Втім це є лише першим етапом довготривалого процесу. (29.05.2019)

Переговори щодо приєднання Македонії та Албанії до Євросоюзу можуть розпочатися в червні 2019 року за умови продовження цими країнами реформ, вирішила Рада ЄС. (26.06.2018)

Республіка Македонія офіційно змінила назву на Республіку Північна Македонія. (13.02.2019)

Крім того, канцлерка зазначила, що процес вступу балканських країн до ЄС не повинен залежати від реформування євроблоку і через це відкладатися. Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до ЄС не варто приймати нових членів, поки в союзі не покращать механізми управління. Меркель погоджується з необхідністю реформування ЄС, однак не вважає, що це повинно відтерміновувати початок переговорів про вступ. Вона висловила впевненість у позитивному рішенні восени цього року щодо початку таких переговорів з Північною Македонією та Албанією.

Загалом йдеться про чотирьох кандидатів на вступ до ЄС - Північну Македонію, Албанію, Чорногорію і Сербію, а також про дві країни, які є потенційними кандидатами, - Косово та Боснію і Герцеговину.

Нагадаємо, у червні Рада ЄС вирішила відкласти запуск переговорів про членство Північної Македонії та Албанії в ЄС. До питання планують повернутися не пізніше жовтня. Це рішення ухвалили попри те, що Єврокомісія (ЄК) рекомендувала розпочати ці переговори. У травні в ЄК підтвердили, що Албанія та Північна Македонія виконали усі необхідні реформи для початку переговорів про їхній вступ до Євросоюзу, що є лише першим етапом довготривалого процесу.

Для того, аби отримати згоду Греції на переговори щодо членства у ЄС, Скоп'є погодилося перейменувати країну з Македонії на Північну Македонію. В Албанії ж, зокрема, провели масштабну реформу системи правосуддя, що має наблизити країну до ЄС. 

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