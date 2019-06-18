Меркель підтвердила перспективу вступу до ЄС країн Західних Балкан

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) підтримала перспективи вступу до ЄС країн Західних Балкан. Під час виступу на дводенній конференції у польському місті Познань у п'ятницю, 5 липня, Меркель, зокрема, високо оцінила врегулювання конфлікту між урядами в Афінах та Скоп'є щодо назви Північної Македонії. За її словами, вона відчула "полегшення", коли відкрився шлях для переговорів щодо приєднання Північної Македонії до ЄС і НАТО, повідомляє агентство AFP.

Крім того, канцлерка зазначила, що процес вступу балканських країн до ЄС не повинен залежати від реформування євроблоку і через це відкладатися. Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що до ЄС не варто приймати нових членів, поки в союзі не покращать механізми управління. Меркель погоджується з необхідністю реформування ЄС, однак не вважає, що це повинно відтерміновувати початок переговорів про вступ. Вона висловила впевненість у позитивному рішенні восени цього року щодо початку таких переговорів з Північною Македонією та Албанією.

Загалом йдеться про чотирьох кандидатів на вступ до ЄС - Північну Македонію, Албанію, Чорногорію і Сербію, а також про дві країни, які є потенційними кандидатами, - Косово та Боснію і Герцеговину.

Нагадаємо, у червні Рада ЄС вирішила відкласти запуск переговорів про членство Північної Македонії та Албанії в ЄС. До питання планують повернутися не пізніше жовтня. Це рішення ухвалили попри те, що Єврокомісія (ЄК) рекомендувала розпочати ці переговори. У травні в ЄК підтвердили, що Албанія та Північна Македонія виконали усі необхідні реформи для початку переговорів про їхній вступ до Євросоюзу, що є лише першим етапом довготривалого процесу.

Для того, аби отримати згоду Греції на переговори щодо членства у ЄС, Скоп'є погодилося перейменувати країну з Македонії на Північну Македонію. В Албанії ж, зокрема, провели масштабну реформу системи правосуддя, що має наблизити країну до ЄС.