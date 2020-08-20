Меркель пропонує лікування Навального в Німеччині

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) запропонувала надати необхідне лікування у німецькій лікарні російському опозиціонеру Олексію Навальному, який нині перебуває у тяжкому стані в лікарні в РФ. Про це Меркель заявила в четвер, 20 серпня, на пресконференції після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном у його літній резиденції на півдні Франції. Вона запевнила, що Німеччина готова надати Навальному всю медичну допомогу, "в тому числі і в німецьких лікарнях", цитує інформагенція AFP.

Вимоги до Москви

Крім того, Меркель закликала Москву до якнайшвидшого проведення розслідування підозри можливого отруєння Навального. "Що нині дуже, вкрай важливо, так це негайно з'ясувати питання: що саме призвело до такої ситуації? Ми будемо наполягати на цьому", - запевнила канцлерка ФРН, цитує інформагенція dpa.

Меркель додала: "Це має бути зроблено дуже, дуже прозоро". Вона також висловила своє занепокоєння через критичний стан здоров'я російського опозиціонера. "Я сподіваюся і бажаю, звісно, щоб він якомога швидше одужав", - додала канцлерка ФРН.

Макрон пропонує притулок родичам Навального

Французький лідер Еммануель Макрон також заявив про готовність надати допомогу російському опозиціонеру, який перебуває в комі. "Ми готові надати Олексію Навальному і його родичам будь-яку допомогу, якої вони можуть потребувати, щодо здоров'я, притулку і захисту", - сказав Макрон.

Читайте також: Лікарка Навального: "Його треба рятувати"

Раніше повідомлялося, що Навальний перебуває в комі в лікарні, його під'єднали до апарату штучного дихання. Прессекретарка заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила в соцмережі Twitter, що в омській лікарні не дають докумети для траспортування опозиціонера. Речниця російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель раніше прокоментував інформацію про можливе отруєння російського опозиціонера."Стурбований чути про ймовірне отруєння Олексія Навального. Якщо це буде підтверджено, винні мають бути притягнуті до відповідальності. Бажаю йому швидкого та повного одужання", - написав Боррель у соцмережі Twitter.