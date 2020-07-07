Меркель поки не певна щодо підтримки на саміті ЄС плану з відновлення

Глави урядів Німеччини та Італії наполягають на швидкій та переконливій відповіді Євросоюзу на коронакризу з її масштабними економічними та соціальними наслідками. "Це - величезне завдання, і тому відповідь також має бути потужною", - заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) у понеділок, 13 липня, після зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте в палаці Мезеберг наподалік Берліна, цитує інформагенція dpa.

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Водночас Меркель визнала, що поки немає впевненості у схваленні програми з відновлення економіки ЄС на 750 мільярдів євро на найближчому саміті Євросоюзу 17-18 липня. "Попереду ще довгий шлях", - зазначила вона.

Прем'єр Італії Джузеппе Конте своєю чергою наголосив на важливості швидкої реакції. "Треба швидко реагувати. Адже історія нас вчить, що навіть найкраща реакція вже не є такою цінною, якщо вона запізніла", - зауважив він.

Конте застеріг, що якби лідери ЄС пустили кризу на самоплив, то невдовзі би зіткнулися з руйнуванням спільного ринку. Прем'єр Італії зауважив, що роздробленість спільного ринку стала б небезпечною навіть для фінансово потужних країн, таких як Німеччина. "Для подолання цієї кризи необхідна скоординована і сильна реакція Європи. Це - епохальна криза", - підкреслив Конте. Він, як і Меркель, очікує "складних переговорів" для досягнення єдності стосовно плану відновлення економіки ЄС. За словами Конте, для програм мають бути передбачені "чіткі правила", необхідні постійний моніторинг та перевірка.

Нагадаємо, 17-18 липня у Брюсселі пройде саміт ЄС. Його учасники мають обговорити план Єврокомісії з відновлення економіки ЄС і довгостроковий бюджет блоку. Загальним обсягом у 750 мільярдів євро план передбачає надання 500 мільярдів у формі грантів найбільш ураженим державам ЄС та 250 мільярдів - у формі кредитів. Для фінансування плану Єврокомісія від імені ЄС має позичити кошти на фінансових ринках.

Запропонований Єврокомісією план підтримали, зокрема, Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон. Водночас Нідерланди, Швеція, Данія та Австрія відкидають його, виступаючи проти спільних боргів.

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