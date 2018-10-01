 Меркель: Повної єдності німців досягти ще не вдалося | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.10.2018

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Новини

Меркель: Повної єдності німців досягти ще не вдалося

У День німецької єдності Анґела Меркель заявила, що процес об'єднання німців Сходу та Заходу ще не завершився, та закликала політиків та громадян до діалогу.

Анґела Меркель

Анґела Меркель

У Німеччині в середу, 3 жовтня, урочисто відзначають День німецької єдності. Святкування почалося з екуменічної літургії в Берлінському соборі, після якої президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав до активнішого суспільного діалогу в Німеччині. "Ми повинні дивитися вперед та утримувати єдність суспільства", - заявив він.

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Правий радикалізм становить у Східній Німеччині більшу проблему, ніж на заході країни, вважають дві третини жителів ФРН. Тим часом глава МЗС країни Гайко Маас закликав німців активніше виступати проти расизму. (02.09.2018)

Серед загиблих - не лише цивільні, а й німецькі та радянські дезертири. Також зафіксовано 44 випадки самогубств прикордонників "через причини, пов'язані зі службою". (07.06.2017)

Своєю чергою канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що повної єдності німців Сходу та Заходу досягти все ще не вдалося. За її словами, вона все ще чудово пам'ятає сповнений емоціями день возз'єднання Німеччини у 1990 році. "28 років потому ми, однак, знаємо, що те, що ми називаємо німецькою єдністю, є процесом та довгим шляхом", - сказала канцлерка. Саме тому важливо "чути один одного", причому це стосується не лише політиків, але й громадян, переконана Меркель.

Цього року основні урочисті події Дня німецької єдності відбуваються в столиці Берліні. Жителів міста та його гостей запросили на народне свято неподалік Бундестагу. Ввечері там відбудеться концерт, на якому, зокрема, виступлять співачка Нена та репер Samy Deluxe.  

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