Меркель: Повної єдності німців досягти ще не вдалося

У Німеччині в середу, 3 жовтня, урочисто відзначають День німецької єдності. Святкування почалося з екуменічної літургії в Берлінському соборі, після якої президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав до активнішого суспільного діалогу в Німеччині. "Ми повинні дивитися вперед та утримувати єдність суспільства", - заявив він.

Своєю чергою канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що повної єдності німців Сходу та Заходу досягти все ще не вдалося. За її словами, вона все ще чудово пам'ятає сповнений емоціями день возз'єднання Німеччини у 1990 році. "28 років потому ми, однак, знаємо, що те, що ми називаємо німецькою єдністю, є процесом та довгим шляхом", - сказала канцлерка. Саме тому важливо "чути один одного", причому це стосується не лише політиків, але й громадян, переконана Меркель.

Цього року основні урочисті події Дня німецької єдності відбуваються в столиці Берліні. Жителів міста та його гостей запросили на народне свято неподалік Бундестагу. Ввечері там відбудеться концерт, на якому, зокрема, виступлять співачка Нена та репер Samy Deluxe.