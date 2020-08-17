Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Білорусі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 18 серпня, у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорила ситуацію в Білорусі.

Як зазначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), "канцлерка підкреслила, що для подолання кризи білоруський уряд повинен відмовитися від насильства проти мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних в’язнів та розпочати національний діалог з опозицією та суспільством", йдеться у повідомленні на сайті канцлерки.

У повідомленні про розмову на сайті Кремля вказується, що з "російського боку акцентована неприйнятність будь-яких спроб втручання ззовні у внутрішні справи республіки (Білорусь. - Ред.), які ведуть до подальшої ескалації кризи".

Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими незмінний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. ЄС, а також інші країни Заходу, не визнають результати виборів. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Напередодні Олександр Лукашенко заявив, що днями йому телефонувала Анґела Меркель, аби "поговорити". Однак у німецькому уряді спростували факт дзвінка.

Із закликом до Олександра Лукашенка відмовитися від насильства напередодні виступив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Президент Європейської Ради Шарль Мішель скликав на 19 серпня екстрений саміт ЄС щодо Білорусі. Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" новим персональним санкціям проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій на виборах та застосування насильства проти демонстрантів.

Дивитись відео 05:59 Поділитись Протести в Білорусі: наскільки ймовірне втручання Росії (17.08.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3h6S0 Протести в Білорусі: наскільки ймовірне втручання Росії (17.08.2020)

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