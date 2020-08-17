 Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2020

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Новини

Меркель обговорила з Путіним ситуацію в Білорусі

Анґела Меркель у телефонній розмові з Володимиром Путіним обговорила ситуацію в Білорусі. Канцлерка наголосила, що білоруський уряд повинен розпочати національний діалог з опозицією та суспільством.

Анґела Меркель у телефонній розмові з Володимиром Путіним обговорила ситуацію в Білорусі

Анґела Меркель у телефонній розмові з Володимиром Путіним обговорила ситуацію в Білорусі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) у вівторок, 18 серпня, у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним обговорила ситуацію в Білорусі.

Як зазначив речник німецького уряду Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), "канцлерка підкреслила, що для подолання кризи білоруський уряд повинен відмовитися від насильства проти мирних демонстрантів, негайно звільнити політичних в’язнів та розпочати національний діалог з опозицією та суспільством", йдеться у повідомленні на сайті канцлерки.

У повідомленні про розмову на сайті Кремля вказується, що з "російського боку акцентована неприйнятність будь-яких спроб втручання ззовні у внутрішні справи республіки (Білорусь. - Ред.), які ведуть до подальшої ескалації кризи".

Нагадаємо, у Білорусі після президентських виборів 9 серпня не вщухають масові протести проти їхніх результатів, згідно з якими незмінний президент країни Олександр Лукашенко впевнено переміг. ЄС, а також інші країни Заходу, не визнають результати виборів. Протести у перші дні жорстоко придушувалися білоруськими правоохоронцями.

Напередодні Олександр Лукашенко заявив, що днями йому телефонувала Анґела Меркель, аби "поговорити". Однак у німецькому уряді спростували факт дзвінка.

Із закликом до Олександра Лукашенка відмовитися від насильства напередодні виступив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). Президент Європейської Ради Шарль Мішель скликав на 19 серпня екстрений саміт ЄС щодо Білорусі. Минулого тижня міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" новим персональним санкціям проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій на виборах та застосування насильства проти демонстрантів. 

Дивитись відео 05:59

Протести в Білорусі: наскільки ймовірне втручання Росії (17.08.2020)

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Наймасштабніша акція протесту в історії Білорусі

    Рівно за тиждень після президентських виборів у Білорусі у неділю, 16 серпня, на вулиці Мінська вийшла рекордна кількість громадян. За оцінками ЗМІ, у цей день у білоруській столиці з вимогою відставки Олександра Лукашенка протестувало кілька сотень тисяч осіб. Це, як вказують оглядачі, стало наймасштабнішою акцією протесту в історії сучасної Білорусі.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Вимога протестувальників - відставка Лукашенка

    Учасники опозиційного мітингу біля стели "Мінськ-місто-герой" підтримали вимогу штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської про відставку чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. "26 років жахіття мають завершитися, це не повинно тривати", - заявила на мітингу Марія Колеснікова, представниця об'єднаного штабу кандидатки в президенти Білорусі Світлани Тихановської.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Припинити свавілля силовиків

    Прихильники опозиції також наполягають на негайному припиненні насильства на вулицях білоруських міст з боку силовиків. У перші дні протестів було затримано близько семи тисяч осіб, кілька сотень осіб постраждали, одна людина загинула на акції протесту, а одна - померла після затримання. 16 серпня, як і у кілька попередніх днів, білоруські силовики до брутальних дій не вдавалися.

  • Мітинг прихильників Лукашенка на площі Незалежності в Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Антимайдан" Лукашенка

    У цей же день президент Білорусі Олександр Лукашенко організував мітинг на свою підтримку на площі Незалежності в Мінську. За офіційними даними, у ньому взяло участь 65 тисяч осіб. Акція проходила в оточенні силовиків задля забезпечення порядку. За повідомленнями білоруських ЗМІ, учасників цього мітингу організовано звозили до білоруської столиці з різних міст країни.

  • Олександр Лукашенко виступає перед прихильниками у Мінську

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Наказ" провести нові вибори

    Виступаючи перед прихильниками, Олександр Лукашенко лякав їх військами НАТО, що "брязкають гусеницями" біля кордонів Білорусі. "Литва, Латвія, Польща і, на жаль, наша рідна Україна і її керівництво наказують провести нам нові вибори", - наголосив президент Білорусі. На цю заяву одразу різко відреагував офіційний Київ, відкинувши її як безпідставну.

  • Протести у Мінську 16 серпня

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    "Майдан" і "Антимайдан" у Мінську відбулися мирно

    Попри побоювання щодо можливості виникнення сутичок між прихильниками і противниками Лукашенка недільні акції відбулися без інцидентів. По обіді, після завершення мітингу на підтримку Лукашенка, прихильники опозиції колоною вирушили від стели "Мінськ-місто-герой" до площі Незалежності в Мінську, що розташована перед будинком уряду країни.

  • Протести у Гомелі, 16 серпня 2020 року

    Протести у Білорусі: як відбувалися мітинги за і проти Лукашенка

    Протести не лише у Мінську

    Як і у попередні дні, 16 серпня протести прихильників білоруської опозиції не обмежилися лише Мінськом. Багатотисячні марші свободи відбулися і в інших містах Білорусі - Гомелі (на фото), Гродно, Бресті, Могилеві, Пінську, Вітебську, Борисові та інших.

    Автор: Максим Сидоржевський


Дивитись відео 01:12

Страйк робітників заводів у Мінську (17.08.2020)

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Протестувальники в Мінську, 16 серпня

Утримати Білорусь будь-якою ціною. Чи введе Росія війська?

У Кремлі запевнили, что РФ "в разі необхідності" готова надати допомогу Білорусі. Яку? DW зібрала думки експертів.  

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