 Меркель назвала газове рішення в ЄС успіхом Берліна і Парижа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2019

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Новини

Меркель назвала газове рішення в ЄС успіхом Берліна і Парижа

Канцлерка ФРН Анґела Меркель наголосила, що компромісні поправки до Газової директиви були б неможливими без співпраці Німеччини і Франції.

Анґела Меркель

Анґела Меркель привітала компромісне рішення щодо Газової директиви

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) привітала компромісне рішення щодо поправок до європейської Газової директиви, ухвалене Комітетом постійних представників ЄС. Зміни були схвалені у варіанті, запропонованому Німеччиною та Францією, і не повинні істотно позначитися на долі газопроводу "Північний потік-2". Як заявила канцлерка в п'ятницю, 8 лютого: "Сьогодні - хороший день, і він не був би таким успішним без співпраці між Німеччиною і Францією", цитує агенція dpa.

Очільниця німецького уряду також відкинула припущення, що у Парижа й Берліна погіршилися відносини, оскільки французький президент Еммануель Макрон відмовився від участі в Мюнхенській конференції з безпеки, де він мав виступати разом з Меркель. "Ми маємо щоденну співпрацю щодо всіх важливих європейських справ", - наголосила канцлерка. Навіть якщо Макрона не буде в Мюнхені, додала Меркель, "буде багато зустрічей, з яких ви зможете переконатися, що дух Аахенської угоди живий".

У чому суть компромісу щодо Газової директиви?

Узгоджений в ЄС компроміс передбачає, що країна, через яку здійснюється введення трубопроводу в транспортну систему ЄС, наділяється повноваженнями застосовувати до цього проекту європейську Газову директиву і винятки з неї. Якщо мова йде про "Північний потік-2", то такою країною є Німеччина.

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Газопровід "Північний потік-2" не зробить Німеччину залежною від російського газу, вважає канцлерка Німеччини. Анґела Меркель також наголошує, що Україна має лишитися транзитною країною. (07.02.2019)

На тлі спору щодо "Північного потоку-2" Німеччина та Франція досягли компромісу і запропонували спільний варіант змін газового законодавства ЄС. (08.02.2019)

Разом з тим поправки передбачають тривалий процес доопрацювання Газової директиви, з чим Берлін погодився після переговорів з Парижем.

На перехідний період ФРН потребуватиме більше газу

Коментуючи рішення постійних представників ЄС, міністр економіки і енергетики ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) наголосив на ролі поставок газу для енергозабезпечення Німеччини. Він нагадав про повну відмову Берліна від атомної енергетики до кінця 2022 року, а також про поступове припинення використання бурого і кам'яного вугілля у виробництві електроенергії.

На цей "перехідний період" ФРН потребуватиме більше запасів "блакитного палива", наголосив Альтмаєр.

Тепер слово за Європарламентом

Водночас євродепутатка від Зелених Ребекка Гармс (Rebecca Harms) піддала досягнутий компроміс критиці. "Схоже, що отримавши благословення Парижа", федеральний уряд "може начхати на заклопотаність держав Центральної та Східної Європи", ризикнути наразитися на санкції США і "знехтувати спільними інтересами безпеки ЄС", заявила вона.

Для остаточного ухвалення змін потрібна підтримка Ради ЄС і Європарламенту. Ухваленим у п'ятницю рішенням комітет представників затвердив мандат на переговори з Європарламентом. Тепер обом інституціям доведеться погодити компромісний текст.

Як повідомлялося, змінити Газову директиву ЄС так, щоб вона поширювалася на "Північний потік-2" запропонувала Єврокомісія ще у 2017 році. Проте весь 2018 рік ці зміни блокувалися у Раді ЄС. 4 лютого Румунія, яка з початку січня головує у Раді ЄС, запропонувала новий варіант змін з метою знайти компроміс. У п'ятницю, 8 лютого стало відомо про компромісний варіант змін, запропонований Німеччиною та Францією. Після цього Комітет постійних представників держав ЄС підтримав компроміс щодо змін європейського газового законодавства.  

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