Меркель: Міграційний виклик може визначити долю ЄС

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що питання міграції є визначальним викликом для майбутнього Європейського Союзу. "Або ми вирішимо це, щоб інші в Африці повірили, що нами керують цінності та віра в багато-, а не односторонність, або ніхто більше не віритиме в ту систему цінностей, яка зробила нас сильною", - сказала вона в четвер, 28 червня, виступаючи в Бундестазі.

На думку Меркель, Євросоюз має домовлятися з країнами Африки про угоди щодо міграції, аналогічні до договору з Туреччиною щодо прийняття біженців. Канцлерка також зазначила, що варто знову використовувати Дублінські угоди та більш жорсткий міграційний контроль. "Нам треба повернутися до правил, які діяли до вересня 2015 року, оскільки притік мігрантів скоротився", - сказала вона. Повертаючись до початку кризи біженців, канцлерка підкреслила, що рішення відкрити кордони для біженців не було одностороннім: треба було допомагати Австрії та Угорщині, до яких тоді прибувало найбільше мігрантів.

Утім, Меркель допускає, що 28 країн-членів ЄС можуть не знайти компромісу щодо пов'язаних з міграцією питань на саміті, що починається 28 червня в Брюсселі. У такому разі, заявила канцлерка, можна розглянути можливість створення "коаліції охочих", які погоджуються щодо принципових позицій. Країни ЄС вона закликала не діяти в спосіб, який може спровокувати негативні наслідки для інших.

Нагадаємо, у ФРН спалахнула суперечка через політику щодо шукачів притулку всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Анґела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання. Очільник ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в ФРН тих шукачів притулку, чиї клопотання уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу.