 Меркель: Міграційний виклик може визначити долю ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Меркель: Міграційний виклик може визначити долю ЄС

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель вважає, що Євросоюзу варто узгодити позиції з міграційної політики, адже питання міграції може визначити долю ЄС.

Анґела Меркель у Бундестазі

Анґела Меркель у Бундестазі

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що питання міграції є визначальним викликом для майбутнього Європейського Союзу. "Або ми вирішимо це, щоб інші в Африці повірили, що нами керують цінності та віра в багато-, а не односторонність, або ніхто більше не віритиме в ту систему цінностей, яка зробила нас сильною", - сказала вона в четвер, 28 червня, виступаючи в Бундестазі.

На думку Меркель, Євросоюз має домовлятися з країнами Африки про угоди щодо міграції, аналогічні до договору з Туреччиною щодо прийняття біженців. Канцлерка також зазначила, що варто знову використовувати Дублінські угоди та більш жорсткий міграційний контроль. "Нам треба повернутися до правил, які діяли до вересня 2015 року, оскільки притік мігрантів скоротився", - сказала вона. Повертаючись до початку кризи біженців, канцлерка підкреслила, що рішення відкрити кордони для біженців не було одностороннім: треба було допомагати Австрії та Угорщині, до яких тоді прибувало найбільше мігрантів.

DW.COM

Розбіжності між канцлеркою ФРН та головою МВС щодо питань міграційної політики можуть призвести до розпаду урядової коаліції. DW - про суть суперечки і її можливі наслідки.

Навчання австрійських поліцейських та військових проходять на кордоні зі Словенію. Влада пояснює їх тим, що не хоче повторення ситуації 2015 року в розпал кризи біженців. (26.06.2018)

Утім, Меркель допускає, що 28 країн-членів ЄС можуть не знайти компромісу щодо пов'язаних з міграцією питань на саміті, що починається 28 червня в Брюсселі. У такому разі, заявила канцлерка, можна розглянути можливість створення "коаліції охочих", які погоджуються щодо принципових позицій. Країни ЄС вона закликала не діяти в спосіб, який може спровокувати негативні наслідки для інших.

Нагадаємо, у ФРН спалахнула суперечка через політику щодо шукачів притулку всередині союзу консервативних сестринських партій ХДС та ХСС. Анґела Меркель, яка очолює ХДС, виступає за спільне європейське рішення цього питання. Очільник ХСС і глава МВС Німеччини Горст Зеегофер (Horst Seehofer) має намір не пускати в ФРН тих шукачів притулку, чиї клопотання уже зареєстровані в інших країнах Євросоюзу. 

Дивитись відео 01:14
Now live
01:14 хв

Австрія показала всьому світу, як діятиме з біженцями на кордоні

Аудіо й відео до теми

Австрія показала всьому світу, як діятиме з біженцями на кордоні  

Також за темою

Flüchtlinge am Flughafenbahnhof Köln

Німеччина дедалі активніше висилає шукачів притулку до інших країн ЄС 28.06.2018

Німеччина активно повертає шукачів притулку до країн ЄС, де вони вперше потрапили на територію Євросоюзу. За січень-травень цього року було вислано 4100 мігрантів.

Libyen Migranten auf dem Mittelmeer

Криза біженців: хто в ЄС і як намагається її вирішити 28.06.2018

Кількість мігрантів, які прибувають до ЄС, скоротилася у порівнянні з 2017-м на понад 50 відсотків. Тож за статистикою нині в ЄС кризи біженців немає. Але ЄС доводиться реагувати на роздмухування настроїв популістами.

EU-Minigipfel

Саміт ЄС щодо біженців: без конкретних результатів, але з "доброю волею" 24.06.2018

Учасники неформального саміту ЄС щодо міграційної політики позитивно оцінили переговори попри відсутність конкретних домовленостей. Анґела Меркель заявила про наявність "доброї волі" для пошуку рішення.

Докладно

У новоствореному суді працюватиме 21 суддя

Вищий суд з питань інтелектуальної власності: у чому сенс?

Наступного року в Україні запрацює Вищий суд з питань інтелектуальної власності. 

Труби для Північного потоку-2

"Північний потік-2" готові будувати навіть без дозволу Данії

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" розпочнеться навіть без дозволу Данії. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  