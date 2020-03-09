 Меркель: Коронавірусом перехворіє до 70 відсотків населення, потрібно виграти час | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.03.2020

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Меркель: Коронавірусом перехворіє до 70 відсотків населення, потрібно виграти час

Анґела Меркель заявила, що коронавірусом перехворіє до 70 відсотків населення Німеччини, і закликала до спільних зусиль, аби уповільнити поширення хвороби.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель очікує, що коронавірусом перехворіє до 70 відсотків німців

Канцлерка ФРН Анґела Меркель очікує, що коронавірусом перехворіє до 70 відсотків німців

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявила, що, згідно з прогнозом експертів, коронавірусом за теперішньої динаміки його поширення буде інфіковано від 60 до 70 відсотків населення країни. Про це Меркель сказала у середу, 11 березня, на пресконференції у Берліні.

Через це канцлерка закликала німецьке населення до солідарності та збереження здорового глузду. "Наша солідарність, наш здоровий глузд, наше серце одне для одного уже проходять випробування, і я бажаю, щоб ми це випробування пройшли", - наголосила Меркель.

Виграти час у боротьбі проти коронавірусу

За словами канцлерки, вірус вже почав розповсюджуватися Європою та проти нього не існує якоїсь особливої терапії чи вакцини. Саме тому Меркель наполягає на необхідності уповільнити поширення коронавірусу у ФРН.

За словами Меркель, головна задача - уповільнити розповсюдження коронавірусу у Німеччині

За словами Меркель, головна задача - уповільнити розповсюдження коронавірусу у Німеччині

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"Мова йде про виграш часу, - заявила Меркель. - Вірус прибув до Європи, він вже тут, це усі ми повинні розуміти". За словами канцлерки, це необхідно для того, аби уникнути перевантаження системи охорони здоров'я Німеччини.

"Тому це не найгірше, якщо футбольні ігри будуть проходити не так, як завжди", - додала Меркель.

Третя жертва коронавірусу у Німеччині

Водночас, у середу, 11 березня, стало відомо про те, що від коронавірусу у ФРН померла вже третя особа. Йдеться про людину із особливо ураженого хворобою району Гайнсберг у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія. Інших деталей про померлому особу німецька влада не наводить.

Перші дві жертви коронавірусу у Німеччині були зафіксовані минулого понеділка. Ними стали 89-річна жінка з Ессена та 78-річний чоловік з міста Гангельт у тому ж самому районі Гайнсберг.

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