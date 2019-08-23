 Меркель: За захист клімату відповідають розвинені країни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.09.2019

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Новини

Меркель: За захист клімату відповідають розвинені країни

Канцлерка Анґела Меркель наголосила, що ФРН вдвічі збільшить виділення коштів на боротьбу зі змінами клімату у порівнянні з 2014 роком - з двох до чотирьох мільярдів євро.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель виступила на відкритті саміту ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку

Канцлерка ФРН Анґела Меркель виступила на відкритті саміту ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявляє, що основна відповідальність за боротьбу проти змін клімату лежить на промислово розвинених країнах світу. "Промислово розвинені країни є причиною нагрівання Землі. А страждають переважно країни, що розвиваються", наголосила глава німецького уряду під час відкриття саміту ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку у понеділок, 23 вересня.

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У тому, що заради збереження клімату необхідно відмовлятись від використання вугілля, у ФРН мало хто сумнівається. Питання лише в тому, як швидко це має відбутись. Спеціальна експертна комісія радить натиснути на газ. (30.01.2019)

Уряд ФРН погодив план заходів із захисту клімату, на який буде виділено 54 мільярди євро. Обсяг шкідливих викидів планується значно скоротити, зокрема завдяки збільшенню цін на пальне та вартості авіаквитків. (20.09.2019)

Німеччина приєднується до альянсу, члени якого зобов'язалися припинити використання енергії з вугілля. Цей альянс налічує понад 80 країн, міст, регіонів та організацій. (22.09.2019)

Тому, за словами Меркель, розвинені країни зобов'язані за допомогою грошей та технологій забезпечити зупинення нагрівання температури на Землі. "Ми усі почули сигнал від молоді", - зауважила німецька канцлерка. Вона повідомила, що ФРН вдвічі збільшить виділення коштів на боротьбу зі змінами клімату у порівнянні з 2014 роком - з двох до чотирьох мільярдів євро.

Вона також наголосила, що ухвалений нещодавно її урядом пакет заходів з метою захисту клімату стане початком "глибинних змін" у Німеччині. Цими заходами ФРН прагне зробити внесок до створення "збалансованої економіки і збалансованого життя в усьому світі", інформує агенція AFP. "Німеччина має один відсоток від усього населення світу та здійснює два відсотки від усієї кількості шкідливих викидів в атмосферу", - обґрунтувала вона необхідність змін в своїй країні, цитує dpa.

Перед початком кліматичного саміту у Нью-Йорку Меркель взяла участь у конференції, присвяченій проблемам Амазонії, де відбуваються масштабні пожежі та вирубки тропічних лісів. Канцлерка закликала учасників без зволікань вжити заходів для порятунку лісів не лише Амазонії, але й в Африці. У понеділок в уряді Німеччини заявили, що мають намір виділити 250 мільйонів євро на захист тропічних лісів. 

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