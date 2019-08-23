Меркель: За захист клімату відповідають розвинені країни

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) заявляє, що основна відповідальність за боротьбу проти змін клімату лежить на промислово розвинених країнах світу. "Промислово розвинені країни є причиною нагрівання Землі. А страждають переважно країни, що розвиваються", наголосила глава німецького уряду під час відкриття саміту ООН з питань зміни клімату у Нью-Йорку у понеділок, 23 вересня.

Тому, за словами Меркель, розвинені країни зобов'язані за допомогою грошей та технологій забезпечити зупинення нагрівання температури на Землі. "Ми усі почули сигнал від молоді", - зауважила німецька канцлерка. Вона повідомила, що ФРН вдвічі збільшить виділення коштів на боротьбу зі змінами клімату у порівнянні з 2014 роком - з двох до чотирьох мільярдів євро.

Вона також наголосила, що ухвалений нещодавно її урядом пакет заходів з метою захисту клімату стане початком "глибинних змін" у Німеччині. Цими заходами ФРН прагне зробити внесок до створення "збалансованої економіки і збалансованого життя в усьому світі", інформує агенція AFP. "Німеччина має один відсоток від усього населення світу та здійснює два відсотки від усієї кількості шкідливих викидів в атмосферу", - обґрунтувала вона необхідність змін в своїй країні, цитує dpa.

Перед початком кліматичного саміту у Нью-Йорку Меркель взяла участь у конференції, присвяченій проблемам Амазонії, де відбуваються масштабні пожежі та вирубки тропічних лісів. Канцлерка закликала учасників без зволікань вжити заходів для порятунку лісів не лише Амазонії, але й в Африці. У понеділок в уряді Німеччини заявили, що мають намір виділити 250 мільйонів євро на захист тропічних лісів.

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