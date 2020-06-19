 Меркель за діалог з Росією, попри її ″методи дестабілізації″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.06.2020

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Новини

Меркель за діалог з Росією, попри її "методи дестабілізації"

Попри "кампанії дезінформації" і "методи дестабілізації" з боку Росії у Берліна є "вагомі причини" для діалогу з Росією, переконана Меркель.

Меркель вважає, що Берлін повинен продовжувати конструктивний діалог з Росією

Меркель вважає, що Берлін повинен продовжувати "конструктивний діалог" з Росією

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає, що Берлін повинен продовжувати "конструктивний діалог" з Росією, незважаючи на "методи дестабілізації", що використовує Москва. Впевненість у цьому глава німецького уряду висловила в інтерв'ю шести європейським газетам, зокрема Die Süddeutsche Zeitung і The Guardian. Бесіду з нею німецьке видання опублікувало в суботу, 27 червня.

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Меркель звернула увагу на "кампанії дезінформації", що проводяться Росією, а також нагадала про вбивство громадянина Грузії чеченського походження Зелімхана Хангошвілі, який був застрелений в самому центрі Берліна у серпні минулого року. У цій справі федеральна прокуратура Німеччини 18 червня висунула проти уряду Росії звинувачення в замовному вбивстві.

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"Вбивство в берлінському парку Тіргартен - це, очевидно, серйозний інцидент, провина за який в даний час з'ясовується в суді", - підкреслила канцлер ФРН. "У будь-якому разі, ми визнаємо, що гібридна війна і методи дестабілізації є моделлю поведінки з боку Росії", - додала вона.

Меркель назвала "вагомі причини для діалогу" з Росією

У той же час канцлерка ФРН вважає, що "є вагомі причини продовжувати конструктивний діалог з РФ". "У таких країнах, як Сирія і Лівія, які лежать в безпосередній близькості від Європи, стратегічний вплив Росії великий. Тому я буду й далі прагнути до співпраці", - пояснила очільниця німецького уряду.

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Зелімхан Хангошвілі (Торніке Кавтарашвілі), який раніше був оголошений в РФ в розшук за звинуваченням у тероризмі, виїхав у Німеччину після того, як в 2015 році в Грузії на нього було скоєно черговий замах. Він був застрелений в берлінському парку Малий Тіргартен 23 серпня 2019 року. Ймовірний вбивця, громадянин Росії, був затриманий в Берліні в той же день.

Глава МЗС ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) і канцлерка Німеччини Анґела Меркель раніше в червні не виключили можливості запровадження проти Росії нових санкцій через це вбивство.

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