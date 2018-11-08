Меркель застерігає від повернення націоналізму

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час урочистих заходів із нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни застерегла від нових небезпек для миру в світі та Європі і від повернення націоналізму, а також закликала до мирного вирішення військових конфліктів, інформує агенція Reuters.

Як зазначила Меркель, виступаючи у неділю, 11 листопада, на Паризькому форумі миру, Перша світова війна показала, "куди може завести національне самопрославляння та військова зарозумілість". Канцлерка Німеччини висловила занепокоєння тим, що "зашорене націоналістичне мислення розповсюджується" і добрі взаємостосунки між країнами ігноруються. Меркель також закликала до підтримки ООН та попередила, що такі інституції швидше знищити, ніж відновити.

Президент Франції Еммануель Макрон у вступному слові на Форумі миру заявив, що від нинішнього покоління залежить, чи урочистості з нагоди закінчення Першої світової залишаться в пам'яті символом миру між націями, чи "фотографією останнього моменту єдності" перед зануренням світу у новий безлад, інформує "Інтерфакс".

Макрон так само застеріг світ, вже ослаблений кризами, від нових загроз, "які можуть в будь-який момент завдати удару", серед яких тероризм, кіберзлочинність, розповсюдження хімічної та ядерної зброї. "Ми ослаблені поверненням сумних вад: націоналізму, расизму, антисемітизму, екстремізму, які ставлять під загрозу перспективи, очікувані нашими народами", - зазначив французький президент.

Паризький форум миру проводять у Гранд-Аль у парку Ля-Віллет - великому павільйоні ХІХ століття. Як повідомив кореспондент DW у Парижі, після відкриття форуму, на якому виступили Меркель, Макрон і генсек ООН Антоніу Гуттеріш, президенти та прем'єри країн розійшлися у різні приміщення павільйону, де паралельно пройдуть близько 15 круглих столів. Згідно з програмою, президент Росії Володимир Путін не буде брати участі в жодному з них. Президент України Петро Порошенко виступить під час дискусії "Мир та безпека" разом із президентом Швейцарії та президентом Малі.