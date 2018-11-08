Меркель застерігає від повернення націоналізму

На Паризькому форумі миру канцлерка ФРН Анґела Меркель застерегла від повернення "зашореного націоналістичного мислення". Канцлерка ФРН та президент Франції занепокоєні новими загрозами, що постають перед світом.
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) під час урочистих заходів із нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни застерегла від нових небезпек для миру в світі та Європі і від повернення націоналізму, а також закликала до мирного вирішення військових конфліктів, інформує агенція Reuters.
Як зазначила Меркель, виступаючи у неділю, 11 листопада, на Паризькому форумі миру, Перша світова війна показала, "куди може завести національне самопрославляння та військова зарозумілість". Канцлерка Німеччини висловила занепокоєння тим, що "зашорене націоналістичне мислення розповсюджується" і добрі взаємостосунки між країнами ігноруються. Меркель також закликала до підтримки ООН та попередила, що такі інституції швидше знищити, ніж відновити.
Президент Франції Еммануель Макрон у вступному слові на Форумі миру заявив, що від нинішнього покоління залежить, чи урочистості з нагоди закінчення Першої світової залишаться в пам'яті символом миру між націями, чи "фотографією останнього моменту єдності" перед зануренням світу у новий безлад, інформує "Інтерфакс".
Макрон так само застеріг світ, вже ослаблений кризами, від нових загроз, "які можуть в будь-який момент завдати удару", серед яких тероризм, кіберзлочинність, розповсюдження хімічної та ядерної зброї. "Ми ослаблені поверненням сумних вад: націоналізму, расизму, антисемітизму, екстремізму, які ставлять під загрозу перспективи, очікувані нашими народами", - зазначив французький президент.
Паризький форум миру проводять у Гранд-Аль у парку Ля-Віллет - великому павільйоні ХІХ століття. Як повідомив кореспондент DW у Парижі, після відкриття форуму, на якому виступили Меркель, Макрон і генсек ООН Антоніу Гуттеріш, президенти та прем'єри країн розійшлися у різні приміщення павільйону, де паралельно пройдуть близько 15 круглих столів. Згідно з програмою, президент Росії Володимир Путін не буде брати участі в жодному з них. Президент України Петро Порошенко виступить під час дискусії "Мир та безпека" разом із президентом Швейцарії та президентом Малі.