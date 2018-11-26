Меркель закликає Росію розблокувати Азовське море

Маріуполь та інші портові міста України на Азовському морі потребують доступу до міжнародних морських шляхів, наголосила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), виступаючи на третьому Німецько-українському бізнес-форумі, який проходить 29 листопада у Берліні.

"Відповідальність за те, щоб розблокувати судоплавство, лежить на Росії. Я говоритиму про це з (президентом РФ. - Ред.) Володимиром Путіним на майбутньому саміті Великої двадцятки", - зазначила німецька канцлерка. Меркель пообіцяла подбати про те, щоб українські порти були доступні, у тому числі, через Керченську протоку. Канцлерка також закликала Росію звільнити українських моряків, ув'язнених під час нещодавного збройного інциденту.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, звертаючись на форумі до Ангели Меркель, подякував канцлерці за її зусилля із захисту територіальної цілісності України. "Це позиція, основана на спільних цінностях", - заявив Гройсман під оплески сотень представників українського і німецького бізнесу, що беруть участь у бізнес форумі, який проходить у Будинку німецької економіки.

Головна мета Німецько-українського бізнес-форуму - обговорити проблеми і успіхи в українсько-німецькій економічній співпраці.