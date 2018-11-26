 Меркель закликає Росію розблокувати Азовське море | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2018

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Новини

Меркель закликає Росію розблокувати Азовське море

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель закликала Москву розблокувати доступ українських портів на Азовському морі до міжнародного судноплавства і звільнити ув'язнених українських моряків.

Анґела Меркель

Анґела Меркель (фото з архіву)

Маріуполь та інші портові міста України на Азовському морі потребують доступу до міжнародних морських шляхів, наголосила канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), виступаючи на третьому Німецько-українському бізнес-форумі, який проходить 29 листопада у Берліні.

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"Відповідальність за те, щоб розблокувати судоплавство, лежить на Росії. Я говоритиму про це з (президентом РФ. - Ред.) Володимиром Путіним на майбутньому саміті Великої двадцятки", - зазначила німецька канцлерка. Меркель пообіцяла подбати про те, щоб українські порти були доступні, у тому числі, через Керченську протоку. Канцлерка також закликала Росію звільнити українських моряків, ув'язнених під час нещодавного збройного інциденту.

Своєю чергою прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, звертаючись на форумі до Ангели Меркель, подякував канцлерці за її зусилля із захисту територіальної цілісності України. "Це позиція, основана на спільних цінностях", - заявив Гройсман під оплески сотень представників українського і німецького бізнесу, що беруть участь у бізнес форумі, який проходить у Будинку німецької економіки.

Головна мета Німецько-українського бізнес-форуму - обговорити проблеми і успіхи в українсько-німецькій економічній співпраці.

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