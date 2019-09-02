Меркель закликає працівників з-поза меж ЄС приїжджати на роботу до Німеччини
Кваліфіковані спеціалісти потрібні німецьким компаніям, інакше вони будуть змушені переносити виробництво, заявила німецька канцлерка. Закон, що спрощує працевлаштування у ФРН в усіх сферах, почне діяти в березні.
Меркель запрошує до ФРН вихідців з-поза меж Євросоюзу
Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) агітує кваліфікованих працівників з-поза меж Євросоюзу приїжджати працювати до ФРН. "Бізнес не може бути успішним без достатньої кількості кваліфікованих працівників", - заявила вона у своєму щотижневому відеозверненні, опублікованому у суботу, 14 грудня. Водночас, за її словами, є "багато майстрів та компаній, які відчайдушно шукають кваліфікованих робітників".
Саме тому необхідно "намагатися знайти достатньо кваліфікованих працівників", наголосила канцлерка і додала, що в іншому випадку німецьким компаніям доведеться переміщатися в інші країни. "Ми, звичайно, цього не хочемо", - пояснила Меркель.
Тому зараз стратегія німецького уряду щодо залучення кваліфікованих робітників орієнтована як на використання внутрішнього потенціалу шляхом "хорошої підготовки якомога більшої кількості людей" і залучення кваліфікованих працівників з ЄС, так і на людей з-поза меж Євросоюзу, сказала канцлерка. "Це означає знайти у світі людей, які готові приїхати до нас, в Німеччину", - наголосила Меркель.
Підставою для залучення іноземних спеціалістів є новий німецький міграційний закон, який набере чинності з 1 березня 2020 року. Депутати Бундестагу ухвалили його 7 червня 2019 року. Закон передбачає спрощення працевлаштування працівників-іноземців в усіх без винятку сферах, а не лише у тих, де спостерігається брак кваліфікованої робочої сили. Також втрачає чинність теперішня норма, за якою перед працевлаштуванням іноземця з-за меж ЄС роботодавець повинен був перевірити, чи не претендують на це робоче місце громадяни ФРН чи країн-членів ЄС.
Крім того, тим іноземцям з-за меж ЄС, котрі володіють німецькою мовою та мають відповідну кваліфікацію, дозволятиметься прибути до ФРН з метою пошуку роботи та перебувати тут у статусі шукача роботи до шести місяців. Утім, такі іноземці під час пошуку робочого місця не матимуть права на отримання соціальних виплат.
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