Меркель закликає працівників з-поза меж ЄС приїжджати на роботу до Німеччини

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) агітує кваліфікованих працівників з-поза меж Євросоюзу приїжджати працювати до ФРН. "Бізнес не може бути успішним без достатньої кількості кваліфікованих працівників", - заявила вона у своєму щотижневому відеозверненні, опублікованому у суботу, 14 грудня. Водночас, за її словами, є "багато майстрів та компаній, які відчайдушно шукають кваліфікованих робітників".

Саме тому необхідно "намагатися знайти достатньо кваліфікованих працівників", наголосила канцлерка і додала, що в іншому випадку німецьким компаніям доведеться переміщатися в інші країни. "Ми, звичайно, цього не хочемо", - пояснила Меркель.

Тому зараз стратегія німецького уряду щодо залучення кваліфікованих робітників орієнтована як на використання внутрішнього потенціалу шляхом "хорошої підготовки якомога більшої кількості людей" і залучення кваліфікованих працівників з ЄС, так і на людей з-поза меж Євросоюзу, сказала канцлерка. "Це означає знайти у світі людей, які готові приїхати до нас, в Німеччину", - наголосила Меркель.

Підставою для залучення іноземних спеціалістів є новий німецький міграційний закон, який набере чинності з 1 березня 2020 року. Депутати Бундестагу ухвалили його 7 червня 2019 року. Закон передбачає спрощення працевлаштування працівників-іноземців в усіх без винятку сферах, а не лише у тих, де спостерігається брак кваліфікованої робочої сили. Також втрачає чинність теперішня норма, за якою перед працевлаштуванням іноземця з-за меж ЄС роботодавець повинен був перевірити, чи не претендують на це робоче місце громадяни ФРН чи країн-членів ЄС.

Крім того, тим іноземцям з-за меж ЄС, котрі володіють німецькою мовою та мають відповідну кваліфікацію, дозволятиметься прибути до ФРН з метою пошуку роботи та перебувати тут у статусі шукача роботи до шести місяців. Утім, такі іноземці під час пошуку робочого місця не матимуть права на отримання соціальних виплат.

Дивитись відео 00:59 Поділитись Робота за кордоном: чому Німеччина найкраща для експатів у Європі (15.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3BYWO Робота за кордоном: чому Німеччина найкраща для експатів у Європі (15.01.2019)