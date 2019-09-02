 Меркель закликає працівників з-поза меж ЄС приїжджати на роботу до Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.12.2019

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Новини

Меркель закликає працівників з-поза меж ЄС приїжджати на роботу до Німеччини

Кваліфіковані спеціалісти потрібні німецьким компаніям, інакше вони будуть змушені переносити виробництво, заявила німецька канцлерка. Закон, що спрощує працевлаштування у ФРН в усіх сферах, почне діяти в березні.

Меркель запрошує до ФРН вихідців з-поза меж Євросоюзу

Меркель запрошує до ФРН вихідців з-поза меж Євросоюзу

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) агітує кваліфікованих працівників з-поза меж Євросоюзу приїжджати працювати до ФРН. "Бізнес не може бути успішним без достатньої кількості кваліфікованих працівників", - заявила вона у своєму щотижневому відеозверненні, опублікованому у суботу, 14 грудня. Водночас, за її словами, є "багато майстрів та компаній, які відчайдушно шукають кваліфікованих робітників".

Саме тому необхідно "намагатися знайти достатньо кваліфікованих працівників", наголосила канцлерка і додала, що в іншому випадку німецьким компаніям доведеться переміщатися в інші країни. "Ми, звичайно, цього не хочемо", - пояснила Меркель.

Тому зараз стратегія німецького уряду щодо залучення кваліфікованих робітників орієнтована як на використання внутрішнього потенціалу шляхом "хорошої підготовки якомога більшої кількості людей" і залучення кваліфікованих працівників з ЄС, так і на людей з-поза меж Євросоюзу, сказала канцлерка. "Це означає знайти у світі людей, які готові приїхати до нас, в Німеччину", - наголосила Меркель.

DW.COM

Ухвалений Бундестагом законопроект передбачає спрощення правил прийому на роботу кваліфікованих працівників з-за меж ЄС. Зокрема, роботодавець не перевірятиме, чи претендують на вакансію громадяни ФРН та країн-членів ЄС. (07.06.2019)

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Підставою для залучення іноземних спеціалістів є новий німецький міграційний закон, який набере чинності з 1 березня 2020 року. Депутати Бундестагу ухвалили його 7 червня 2019 року. Закон передбачає спрощення працевлаштування працівників-іноземців в усіх без винятку сферах, а не лише у тих, де спостерігається брак кваліфікованої робочої сили. Також втрачає чинність теперішня норма, за якою перед працевлаштуванням іноземця з-за меж ЄС роботодавець повинен був перевірити, чи не претендують на це робоче місце громадяни ФРН чи країн-членів ЄС.

Крім того, тим іноземцям з-за меж ЄС, котрі володіють німецькою мовою та мають відповідну кваліфікацію, дозволятиметься прибути до ФРН з метою пошуку роботи та перебувати тут у статусі шукача роботи до шести місяців. Утім, такі іноземці під час пошуку робочого місця не матимуть права на отримання соціальних виплат.

Дивитись відео 00:59

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  • Сфера транспорту

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    Сфера транспорту

    Наявний і дефіцит машиністів та водіїв вантажного транспорту, техніків обслуговування транспортних засобів, спеціалістів із ремонту кузовів, роботі з металевими конструкціями у сфері будівництва вантажних автомобілів, а також механіків-сільгосптехніків.

  • Медицина

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    Медицина

    Дедалі більше потрібні операційні медсестри, а також середній медичний персонал у сфері надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивного догляду, геріатрії, онкології, нефрології, паліативної медицини або реабілітації. Бракує акушерок, фізіотерапевтів та педіатрів, спеціалістів із виготовлення протезно-ортопедичної, реабілітаційної та слухової техніки.

  • Сфера інформаційних комунікацій та IT

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    Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.

  • Вимоги до іноземців

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    Вимоги до іноземців

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    Автор: Тетяна Вайнман


DW.COM

Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

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