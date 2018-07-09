 Меркель відкидає закиди Трампа щодо залежності Німеччини від Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2018

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Новини

Меркель відкидає закиди Трампа щодо залежності Німеччини від Росії

У відповідь на заяви президента США Дональда Трампа про залежність Берліна від російської "труби" кацлерка Німеччини Анґела Меркель назвала німецьку політику незалежною.

Анґела Меркель

Канцлерка ФРН Анґела Меркель не вбачає жодної залежності Берліна від Москви

На сьогоднішній день Німеччина проводить незалежну політику та ухвалює незалежні рішення. Про це в середу, 11 липня, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) перед початком саміту НАТО в Брюсселі, передає інформагенція dpa. Заява Меркель стала відповіддю на нещодавні слова президента США Дональда Трампа, який звинуватив ФРН у цілковитій енергетичній залежності від Росії.

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Державний департамент нагадав, що США виступають проти будівництва "Північного потоку-2". У Вашингтоні вважають, що газопровід збільшить залежність Європи від російських енергоресурсів. (30.06.2018)

Президент США Дональд Трамп розкритикував "Північний потік-2" та заявив, що Росія контролює Німеччину через енергетичні ресурси. (11.07.2018)

Меркель визнала добрим той факт, що Німеччина може проводити "самостійну політику". За словами Меркель, у цьому вона переконалася на власному досвіді, адже східна частина Німеччини, звідки родом Меркель, раніше контролювалася Радянським Союзом.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що Росія "цілком контролює" Німеччину через енергетичні ресурси, а також розкритикував проект газопроводу "Північний потік-2".

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