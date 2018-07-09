Меркель відкидає закиди Трампа щодо залежності Німеччини від Росії

На сьогоднішній день Німеччина проводить незалежну політику та ухвалює незалежні рішення. Про це в середу, 11 липня, заявила канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) перед початком саміту НАТО в Брюсселі, передає інформагенція dpa. Заява Меркель стала відповіддю на нещодавні слова президента США Дональда Трампа, який звинуватив ФРН у цілковитій енергетичній залежності від Росії.

Меркель визнала добрим той факт, що Німеччина може проводити "самостійну політику". За словами Меркель, у цьому вона переконалася на власному досвіді, адже східна частина Німеччини, звідки родом Меркель, раніше контролювалася Радянським Союзом.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом заявив, що Росія "цілком контролює" Німеччину через енергетичні ресурси, а також розкритикував проект газопроводу "Північний потік-2".