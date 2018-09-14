Меркель виступила проти пом'якшення санкцій щодо Росії

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) виступила проти пом'якшення санкцій щодо Росії. Про це вона заявила у п'ятницю, 14 вересня, у Вільнюсі після зустрічі з главами держав та урядів Латвії, Литви та Естонії. "Поки не реалізовані Мінські угоди або ми хоча б не побачимо прогрес, не можна говорити про зняття санкцій", - зазначила Меркель, передає агенція Reuters. Вона додала, що досі "у Мінському процесі немає суттєвого прогресу, і це не є доброю новиною", цитує агенція AFP.

Канцлерка також зазначила, що мир і відновлення територіальної цілісності України є дуже важливою темою для Європи. Події в Україні, наголосила вона, показали, що Північноатлантичному альянсу необхідно сильніше зосереджуватися на питаннях оборони. Німеччина робить свій внесок в гарантування безпеки балтійських держав. Вона, зокрема здійснює командування міжнародним союзницьким батальйоном НАТО в Литві, в який входять і солдати Бундесверу.

Раніше Європейський Союз продовжив індивідуальні санкції проти Росії, запроваджені у зв'язку з порушенням суверенітету України. Згідно з заявою ЄС, оцінка ситуації показує, що немає підстав для скасування режиму санкцій. Дію штрафних заходів продовжено до 15 березня 2019 року. Під санкціями, що включають заморожування активів в країнах ЄС і заборону на в'їзд в європейські країни, залишаються 155 осіб і 44 підприємства.