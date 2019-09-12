Меркель виступає за швидку розбудову інфраструктури для електромобільності

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), виступаючи на відкритті Міжнародного автосалону (IAA) у Франкфурті-на-Майні у четвер, 12 вересня, наголосила на необхідності швидкого покращення автомобільної інфраструктури у ФРН, інформує агенція новин dpa.

Зокрема, канцлерка вказала на перехід до електромобільності. Структурні зміни, необхідні для цього, Меркель назвала "Геркулесовим завданням" одночасно і для уряду, і для автомобільної індустрії, котре вимагає від обох тісної співпраці. "Ми можемо зробити так, щоб Німеччина тут була сереж лідерів", - наголосила канцлерка.

Меркель зазначила, що надійність мережі зарядних станцій має вкрай важливе значення для електромобільності у країні. На її думку, показник у 20 тисяч зарядних станцій, до якого зараз наближається ФРН, не є достатнім.

Також Меркель оголосила про те, що до 2022 року узвовж усіх автобанів Німеччини функціонуватиме надійне мобільне покриття стандарту 5G. А ще за два роки таке покриття матимуть усі автошляхи країни.

Окремо Меркель наголосила на особливій відповідальності автовиробників у питаннях захисту клімату та необхідності виготовляти екологічні автомобілі.

Міжнародний автосалон у Франкфурті триватиме з 12 по 22 вересня. Він - один з провідних у світі, відбувається раз на два роки. Однак останніми роками, як і інші виставки, він переживає не найкращі часи. Зокрема, кількість експонентів цього року порівняно з 2017-им скоротилася з близько тисячі до 800, виставкова площа зменшилася на 16 відсотків.