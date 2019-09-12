Меркель виступає за швидку розбудову інфраструктури для електромобільності

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), виступаючи на відкритті Міжнародного автосалону (IAA) у Франкфурті-на-Майні у четвер, 12 вересня, наголосила на необхідності швидкого покращення автомобільної інфраструктури у ФРН, інформує агенція новин dpa.
Зокрема, канцлерка вказала на перехід до електромобільності. Структурні зміни, необхідні для цього, Меркель назвала "Геркулесовим завданням" одночасно і для уряду, і для автомобільної індустрії, котре вимагає від обох тісної співпраці. "Ми можемо зробити так, щоб Німеччина тут була сереж лідерів", - наголосила канцлерка.
Меркель зазначила, що надійність мережі зарядних станцій має вкрай важливе значення для електромобільності у країні. На її думку, показник у 20 тисяч зарядних станцій, до якого зараз наближається ФРН, не є достатнім.
Також Меркель оголосила про те, що до 2022 року узвовж усіх автобанів Німеччини функціонуватиме надійне мобільне покриття стандарту 5G. А ще за два роки таке покриття матимуть усі автошляхи країни.
Окремо Меркель наголосила на особливій відповідальності автовиробників у питаннях захисту клімату та необхідності виготовляти екологічні автомобілі.
Міжнародний автосалон у Франкфурті триватиме з 12 по 22 вересня. Він - один з провідних у світі, відбувається раз на два роки. Однак останніми роками, як і інші виставки, він переживає не найкращі часи. Зокрема, кількість експонентів цього року порівняно з 2017-им скоротилася з близько тисячі до 800, виставкова площа зменшилася на 16 відсотків.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Стара велосипедна школа
До недавнього часу класичний старий велосипед вважався беззаперечним варіантом для тих, хто бажає активно провести час на свіжому повітрі. Однак тепер з'явилося чимало електричних альтернатив, які, до того ж, вимагають трохи менше зусиль. Але електровелосипеди і електроскутери не завжди наскільки екологічно безпечні, як багато хто думає, і можуть, до того ж, створити додаткові проблеми.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Електрична класика
Електробайк - це вдосконалений велосипед, який є чи не найвідомішою альтернативою звичайним двоколесним. За допомогою акумулятора їхати можна набагато швидше, до того ж він особливо корисний, якщо треба їхати вгору. Та менш виснажлива їзда має і свої мінуси: на е-байки часто сідають старші люди, які б на нормальному велосипеді на дорогу не виїхали. Це призводить до збільшення кількості аварій.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Проблема з акумулятором
Іншим проблемним моментом електробайків є акумулятори. На їхнє виготовлення витрачаються великі обсяги природних ресурсів. Електровелосипеди працюють на літієвих акумуляторах, які можна перезаряджати. Видобуток цього металу затратний та вимагає будівництва великих шахт. Крім того, запаси цього металу в світі обмежені. У 2018 році, за оцінками експертів, у світі лишалося 53,8 тонни літію.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Попит на енергію зростає
Електричні види транспорту не викидають в атмосферу вуглекислого газу (CO2), але акумулятор електровелосипеда потребує постійної підзарядки. Така ж історія і з електроскутерами, електроскейтбордами, моноциклами, гіроскутерами... Простежуєте тенденцію? Попит на електроенергію зростає, але він не весь покривається за рахунок відновлюваних джерел енергії.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Багато нових ідей і ще більше акумуляторів
Оскільки компанії продовжують винаходити нові цікаві електронні девайси для нас, кількість акумуляторів, які потрібно заряджати, ймовірно, надалі зростатиме. На додаток до звичайних вже електробайків є навіть одноколесні електробайки, так звані монобайки. Не ваше? Тоді як щодо гіроскутера, надихнутого культовою фантастичною комедією "Назад в майбутнє-2"?
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Скутери "останньої милі"
Eлектроскутери схожі на самокати, які ви, можливо, пам'ятаєте з дитинства. Однак щоб змусити їх рухатися, непотрібно докладати фізичних зусиль - досить акумулятора. Це робить їх більш екологічними, ніж транспорт на бензині, газі чи дизелі. Але багато людей використовують їх, щоб доїхати з автобусної зупинки чи автомобільної парковки до кінцевого місця призначення.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Протиправне задоволення
До цього часу пересування на електроскутерах вулицями Німеччини було незаконним. Через їхній маленький "двигун" теоретично потрібен був спеціальний дозвіл (на кшталт техпаспорта на авто), але закон такого документа не передбачав. Від літа 2019 року їздити електроскутерами з максимальною швидкістю до 20 кіломентрів на годину можна, та лише на велодоріжках. У США е-скутери віднедавна теж дозволені.
Автор: Карла Бляйкер, Вікторія Борисюк