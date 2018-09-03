Мельник: Порушено карну справу проти німецьких депутатів, що відвідали Крим

Посольство України в Німеччині ініціювало в Україні кримінальні справи щодо кількох німецьких регіональних депутатів за відвідування анексованого Криму. Про це заявив посол України у ФРН Андрій Мельник в інтерв'ю "Європейській правді", що було опубліковане у вівторок, 4 вересня. "Є стаття Карного кодексу України про незаконне відвідування окупованих територій, вона передбачає тюремний термін до 8 років. І те, що ви депутат, не звільняє від відповідальності", - сказав дипломат і додав, що "ми повинні використовувати і заочне осудження, і інші механізми, щоби показати німецькій стороні, що йдеться про порушників українського законодавства".

Водночас посол визнає, що можливості для реального покарання обмежені, оскільки Німеччина не видає своїх громадян, а у німецькому Кримінальному кодексі відсутня стаття за аналогічне правопорушення. "Але я знаю, що триває креативний процес, щоб можна було притягти цих людей до відповідальності", - запевнив Мельник.

За його словами, намагаючись зробити подорожі до Криму проблематичнішими для депутатів, українська сторона також працює над тим, щоб ввести за них адміністративну відповідальність в Німеччині, перш за все для політичних діячів.

Кілька німецьких депутатів з регіональних парламентів Берліна, Бранденбурга і ​​Північного Рейна-Вестфалії з правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) їздили в Крим з приватною поїздкою на початку лютого. Уряд ФРН розкритикував цю поїздку, підкресливши, що у жодному разі не визнає анексію півострова.