 Мексика ратифікувала нову торговельну угоду із США та Канадою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.06.2019

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Новини

Мексика ратифікувала нову торговельну угоду із США та Канадою

Верхня палата мексиканського парламенту ратифікувала нову торговельну угоду із США та Канадою (USMCA).

Мексика ратифікувала нову торговельну угоду із США та Канадою

Мексика ратифікувала нову торговельну угоду зі Сполученими Штатами Америки та Канадою (USMCA) першою з трьох країн. У середу, 19 червня, 114 члени верхньої палати мексиканського парламенту проголосували за угоду, чотири сенатори висловилися проти.

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Новий міграційний документ передбачає розробку значно ширшої обов'язкової до виконання двосторонньої угоди щодо боротьби з нелегальною міграцією. (15.06.2019)

США і Мексика досягли угоди щодо боротьби з нелегальною міграцією. У зв'язку з цим Дональд Трамп переніс запровадження мит на невизначений термін. (08.06.2019)

Нагадаємо, що США, Мексика й Канада 30 листопада 2018 року підписали USMCA, яка замінить Північноамериканську угоду про вільну торгівлю (NAFTA), що була чинною з 1994 року.

Раніше Президент США ініціював перегляд NAFTA, пояснивши це невигідними умовами для його країни. Під час своєї передвиборної кампанії Трамп називав NAFTA "катастрофою". На його думку, недоліки угоди призвели до того, що багато виробничих потужностей, які забезпечували чимало добре оплачуваних робочих місць, перенесли зі США до Мексики. Спершу Трамп наполягав на виході США з цієї зони вільної торгівлі, але згодом передумав.

Зона вільної торгівлі між США, Мексикою й Канадою - одна з найбільших у світі. Вона охоплює майже 500 мільйонів людей.

 

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