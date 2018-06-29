Мексика обирає президента і депутатів

Мексиканці в неділю, 1 липня, голосують на загальних виборах, за результатами яких буде обрано президента країни, а також 500 депутатів нижньої палати Конгресу та 128 сенаторів. Опитування пророкують перемогу 64-річному кандатату в президенти, лівому екс-меру Мехіко Мануелеві Лопесу Обрадору, зазначає агенція новин Reuters. Загалом у країні обирають кандидатів на 18 тисяч посад, зокрема, депутатів місцевих парламенти та мерів у 30 штатах, а у 8 штатах та Мехіко - ще й губернаторів.

На виборах 2012 та 2006 року Обрадор посідав друге місце. Себе він позиціонує, як єдиного кандидата, спроможного на очищення політичного класу, який роз'їдає корупція, криміналітет та проблеми з економічним зростанням. "Новий президент Мексики матиме моральну та політичну владу, аби вимагати від усіх чесності та зробити порядність пріоритетом", - заявив Обрадор на фінальному виступі своєї кампанії.

Анаю підтримує союз правих та лівих сил

Його головні суперники - колишній лідер правоцентристів Рікардо Аная, кандидат від Інституційно-революційної партії, екс-міністр фінансів Хосе Антоніо Меаде Курібренья, а також незалежний претендент Хайме Родрігес Кальдерон. Чотири головні кандидати сходяться в одному, зазначає аналітичне видання Vox, - своїй неприязні до президента США Дональда Трампа. Вони обіцяють жорсткіше відповідати на агресивну політику Білого дому, водночас посилюючи економічні зв'язки. Зокрема, ідеться про перегляд регіональної торговельної угоди NAFTA, яку регулярно критикують у Вашингтоні.

За даними соціологів Americas Society / Council of the Americas, Обрадор має підтримку у майже 38 відсотків, Аная - 20 відсотків, Меаде - 17,7 відсотка, Кальдерон - близько трьох відсотків. Станом на 20 червня близько п'ятої частини громадян ще не визначилися зі своїм вибором.

Насильство у Мексиці

Виборчу кампанію характеризував високий рівень насильства. За даними Etellekt, мексиканської агенції політконсалтингу, від початку кампанії минулого вересня жорстоко було вбито не менше 130 політиків, серед яких - 48 кандидатів. У червні лише за одну добу застрелили трьох жінок-політиків. Боротьба з криміналітетом - одна з головних обіцянок кандидатів. Минулоріч у Мексиці, за офіційними даними, вбили понад 25 тисяч осіб.