 Мексика обирає президента і депутатів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.07.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Мексика обирає президента і депутатів

На тлі кривавих вбивств та розгулу корупції мексиканці обирають нову владу. Фаворитом президентських виборів є екс-мер Мехіко Мануель Лопес Обрадор.

Прихильник Обрадора з маскою у вигляді кандидата, Мехіко

Прихильник Обрадора з маскою у вигляді кандидата, Мехіко

Мексиканці в неділю, 1 липня, голосують на загальних виборах, за результатами яких буде обрано президента країни, а також 500 депутатів нижньої палати Конгресу та 128 сенаторів. Опитування пророкують перемогу 64-річному кандатату в президенти, лівому екс-меру Мехіко Мануелеві Лопесу Обрадору, зазначає агенція новин Reuters. Загалом у країні обирають кандидатів на 18 тисяч посад, зокрема, депутатів місцевих парламенти та мерів у 30 штатах, а у 8 штатах та Мехіко - ще й губернаторів.

На виборах 2012 та 2006 року Обрадор посідав друге місце. Себе він позиціонує, як єдиного кандидата, спроможного на очищення політичного класу, який роз'їдає корупція, криміналітет та проблеми з економічним зростанням. "Новий президент Мексики матиме моральну та політичну владу, аби вимагати від усіх чесності та зробити порядність пріоритетом", - заявив Обрадор на фінальному виступі своєї кампанії.

Анаю підтримує союз правих та лівих сил

Анаю підтримує союз правих та лівих сил

DW.COM

Організований резерв армії США допоможе прикордонникам гарантувати безпеку на кордоні з Мексикою.

У відповідь на торговельну політику Вашингтона в Мехіко оголосили запровадження митних зборів на імпорт сталі зі США та на продукцію американського агропромислового комплексу. (05.06.2018)

Цього року в країні зареєстрували найбільшу кількість убивств із початку ведення відповідної статистики. За відносними показниками, утім, у Мексиці не найгірша ситуація в регіоні. (25.12.2017)

Його головні суперники - колишній лідер правоцентристів Рікардо Аная, кандидат від Інституційно-революційної партії, екс-міністр фінансів Хосе Антоніо Меаде Курібренья, а також незалежний претендент Хайме Родрігес Кальдерон. Чотири головні кандидати сходяться в одному, зазначає аналітичне видання Vox, - своїй неприязні до президента США Дональда Трампа. Вони обіцяють жорсткіше відповідати на агресивну політику Білого дому, водночас посилюючи економічні зв'язки. Зокрема, ідеться про перегляд регіональної торговельної угоди NAFTA, яку регулярно критикують у Вашингтоні.

За даними соціологів Americas Society / Council of the Americas, Обрадор має підтримку у майже 38 відсотків, Аная - 20 відсотків, Меаде - 17,7 відсотка, Кальдерон - близько трьох відсотків. Станом на 20 червня близько п'ятої частини громадян ще не визначилися зі своїм вибором.

Насильство у Мексиці

Виборчу кампанію характеризував високий рівень насильства. За даними Etellekt, мексиканської агенції політконсалтингу, від початку кампанії минулого вересня жорстоко було вбито не менше 130 політиків, серед яких - 48 кандидатів. У червні лише за одну добу застрелили трьох жінок-політиків. Боротьба з криміналітетом - одна з головних обіцянок кандидатів. Минулоріч у Мексиці, за офіційними даними, вбили понад 25 тисяч осіб.

Дивитись відео 02:20
Now live
02:20 хв

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа?

Посилання в інтернеті

Poll Tracker: Mexico's 2018 Presidential Election

Аудіо й відео до теми

Кому насправді ускладнить життя стіна Трампа?  

Докладно

Президенти Німеччини, Білорусі та Австрії на відкритті меморіалу Тростенець під Мінськом, 29 червня 2018 року

Штайнмаєр у Білорусі закликав до спільної культури пам'яті

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр узяв участь у відкритті меморіалу на місці концтабору "Тростенець" у Білорусі. 

Північний потік 2

"Північний потік-2": У Росії достатньо євро для газогону

"У Росії багато ліквідності в євро", - каже топ-менеджер проекту "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  