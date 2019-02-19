 Мексиканській журналістці присуджено премію DW Freedom of Speech Award | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.02.2019

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Новини

Мексиканській журналістці присуджено премію DW Freedom of Speech Award

Лауреаткою премії DW Freedom of Speech Award у 2019 році стала мексиканська журналістка Анабель Ернандес.

Анабель Ернандес

Анабель Ернандес

Мексиканська журналістка Анабель Ернандес стала 2019 року лауреаткою премії DW Freedom of Speech Award 2019 року. Про це у вівторок, 19 лютого, у Мехіко заявив інтендант Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg).

DW.COM

Лауреатом премії DW Freedom of Speech Award у 2018 році став професор політології з Тегерана Садег Зібакалам. На батьківщині йому загрожує ув'язнення через критичні висловлювання в інтерв'ю DW. (12.06.2018)

Премію DW "За свободу слова" у 2017 році отримала журналістська асоціація, яка висвітлює роботу Білого дому у Вашингтоні. Врученні премії відбулося в Бонні 19 червня. (19.06.2017)

"У своїх розслідування Анабель Ернандес завжди максимально наближається до суті історій. Вона роками відстежує корупційні махінації та збирає юридичні докази. Це вражаючий приклад сміливої розслідувальної журналістики у боротьбі проти приховування злочинів та безкарності", - заявив Лімбурґ.

У 1990-х роках Ернандес працювала в мексиканських газетах Reforma, Milenio та El Universal. Після викрадення та вбивства її батька в Мехіко наприкінці 2000-х журналістка стала прискіпливо висвітлювати порушення законів та судові скандали, які намагалися приховати державні органи.

Відомою у світі вона стала після публікації книжки "Нарколенд", в якій викрила тісні зв'язки між мексиканськими наркокартелями (зокрема наркобароном "Ель Чапо"), політиками та правоохоронними органами. Через численні погрози їй довелося чотири роки тому виїхати з країни.

Премію Ернандес буде вручено під час міжнародної конференції Global Media Forum, яку щороку проводить медіаконцерн Deutsche Welle. Цього року вона відбудеться 27-28 травня у Бонні. У заході, як очікується, візьмуть участь приблизно 2000 гостей з понад 100 країн світу.

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