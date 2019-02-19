Мексиканській журналістці присуджено премію DW Freedom of Speech Award

Мексиканська журналістка Анабель Ернандес стала 2019 року лауреаткою премії DW Freedom of Speech Award 2019 року. Про це у вівторок, 19 лютого, у Мехіко заявив інтендант Deutsche Welle Петер Лімбурґ (Peter Limbourg).

"У своїх розслідування Анабель Ернандес завжди максимально наближається до суті історій. Вона роками відстежує корупційні махінації та збирає юридичні докази. Це вражаючий приклад сміливої розслідувальної журналістики у боротьбі проти приховування злочинів та безкарності", - заявив Лімбурґ.

У 1990-х роках Ернандес працювала в мексиканських газетах Reforma, Milenio та El Universal. Після викрадення та вбивства її батька в Мехіко наприкінці 2000-х журналістка стала прискіпливо висвітлювати порушення законів та судові скандали, які намагалися приховати державні органи.

Відомою у світі вона стала після публікації книжки "Нарколенд", в якій викрила тісні зв'язки між мексиканськими наркокартелями (зокрема наркобароном "Ель Чапо"), політиками та правоохоронними органами. Через численні погрози їй довелося чотири роки тому виїхати з країни.

Премію Ернандес буде вручено під час міжнародної конференції Global Media Forum, яку щороку проводить медіаконцерн Deutsche Welle. Цього року вона відбудеться 27-28 травня у Бонні. У заході, як очікується, візьмуть участь приблизно 2000 гостей з понад 100 країн світу.