 Мей хоче ″значних″ змін до угоди про Brexit | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Мей хоче "значних" змін до угоди про Brexit

Виступаючи в парламенті незадовго до голосування щодо угоди про Brexit, Тереза Мей заявила, що прагне внести до угоди "значні" зміни. Прем'єрка також закликала депутатів продемонструвати ЄС, чого вони хочуть.

Виступ Терези Мей під час дебатів у британському парламенті, 29 січня 2019 року

Виступ Терези Мей під час дебатів у британському парламенті, 29 січня 2019 року

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей у вівторок, 29 січня, заявила, що голосування у Палаті громад щодо так званого плану "Б" стосовно угоди про вихід країни зі складу Євросоюзу є шансом показати ЄС, чого хочуть британські законодавці.

"Сьогодні у нас є шанс показати Європейському Союзу, що буде потрібно для того, щоб отримати угоду у Палаті громад, що треба, щоб вийти з плутанини, розколу і невизначеності, які зараз нависають над нами", - заявила Мей під час виступу в британському парламенті, цитує агенція Reuters.

Британська прем'єрка наголосила, що розуміє, що законодавці не хочуть затверджувати угоду про вихід з ЄС у тому вигляді, в якому вона наразі існує. "Сьогодні нам треба надіслати чітке повідомлення про те, чого ми хочемо", - додала очільниця британського уряду.

Мей хоче змін до угоди

Крім того, Тереза Мей заявила, що прагне повторних переговорів з Євросоюзом щодо угоди про Brexit, щоб внести до неї "значні" зміни. При цьому вона припускає серйозний опір з боку Брюсселя. "Те, про що я говорю, не є подальшим обміном листами, а значною і юридично зобов'язувальною зміною до угоди про вихід", - заявила прем'єрка.

DW.COM

У випадку безладів на вулицях, спричинених неврегульованим виходом Великобританії з ЄС, уряд може запровадити у країні воєнний стан, повідомило The Sunday Times. В уряді наголошують, що це питання не є пріоритетним. (27.01.2019)

Голосування за планом "Б" заплановане на 29 січня. Прем'єр-міністерка Тереза Мей оприлюднить нові пропозиції щодо порядку Brexit на початку наступного тижня. (17.01.2019)

Цього дня британські законодавці матимуть можливість проголосувати за сім поправок до угоди про вихід із ЄС, яка була відхилена британським парламентом 15 січня. Як повідомив у вівторок спікер Палати громад Джон Берков, серед семи поправок - також запропонована консервативним депутатом Гремом Бреді. Згідно з цією поправкою, пропонується замінити "альтернативними домовленостями" так званий режим backstop - механізм, на якому наполіг Євросоюз, щоб уникнути відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і британської провінцією Північна Ірландія. Під час виступу Мей заявила, що підтримка поправки Грема Бреді "в інтересах усіх нас".

Як повідомлялося, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Однак 15 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Ввечері у вівторок британський парламент має розглянути і затвердити план "Б" щодо угоди про вихід з ЄС. 

За даними останнього соцопитування, якби референдум щодо виходу з ЄС проводився зараз, більшість британців проголосували б за те, щоб залишитися в складі Євросоюзу. При цьому прихильників того, щоб залишитися у ЄС, на 12 відсотків більше, ніж прихильників Brexit - не враховуючи голосів тих осіб, що не визначилися зі своєю позицією.

Дивитись відео 01:41
Now live
01:41 хв

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)

Аудіо й відео до теми

Британці запасаються гречкою через "жорсткий" Brexit? (16.01.2019)  

Також за темою

Interview Tony Blair DW Weltwirtschaftsforum Davos

Тоні Блер висловився за повторний референдум щодо Brexit 23.01.2019

Колишній прем'єр Великобританії Тоні Блер скептично оцінює можливості уряду Терези Мей провести будь-який договір з ЄС щодо Brexit через парламент. Розумніше було б знову дізнатися думку народу, заявив він в інтерв'ю DW.

Großbritannien l Premierministerin Theresa May

Великобританія залишить Євросоюз 29 березня 2019 року - Тереза Мей 09.01.2019

Дата виходу Великобританії зі складу ЄС - 29 березня 2019 року, запевнила керівниця британського уряду Тереза Мей. Утім, їй поки не вдалося вмовити союзників по коаліції підтримати угоду про Brexit.

Westminster bei Abenddämmerung

Коментар: Найбільше лихо для Великобританії, яке можна було уявити 16.01.2019

Тереза Мей заслугувала поразку в парламенті й сама несе за неї провину. Brexit набув надзвичайної руйнівної сили. Як би не завершилася британська драма, вона залишить по собі шкоду, вважає Барбара Везель.

Реклама

Докладно

Ukraine Soldat an einem Stützpunkt für humanitäre Hilfe in Awdijiwka (picture-alliance/dpa/E. Maloletka)

Новий план щодо Донбасу

ООН та ОБСЄ відповідають за безпеку, Європейський Союз - за відбудову. 

Цивільні авіаперевезення

Японська авіакомпанія придбає 48 літаків Boeing та Airbus

Загальна вартість контрактів близько 5 мільярдів євро. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  