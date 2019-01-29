Мей хоче "значних" змін до угоди про Brexit

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей у вівторок, 29 січня, заявила, що голосування у Палаті громад щодо так званого плану "Б" стосовно угоди про вихід країни зі складу Євросоюзу є шансом показати ЄС, чого хочуть британські законодавці.

"Сьогодні у нас є шанс показати Європейському Союзу, що буде потрібно для того, щоб отримати угоду у Палаті громад, що треба, щоб вийти з плутанини, розколу і невизначеності, які зараз нависають над нами", - заявила Мей під час виступу в британському парламенті, цитує агенція Reuters.

Британська прем'єрка наголосила, що розуміє, що законодавці не хочуть затверджувати угоду про вихід з ЄС у тому вигляді, в якому вона наразі існує. "Сьогодні нам треба надіслати чітке повідомлення про те, чого ми хочемо", - додала очільниця британського уряду.

Мей хоче змін до угоди

Крім того, Тереза Мей заявила, що прагне повторних переговорів з Євросоюзом щодо угоди про Brexit, щоб внести до неї "значні" зміни. При цьому вона припускає серйозний опір з боку Брюсселя. "Те, про що я говорю, не є подальшим обміном листами, а значною і юридично зобов'язувальною зміною до угоди про вихід", - заявила прем'єрка.

Цього дня британські законодавці матимуть можливість проголосувати за сім поправок до угоди про вихід із ЄС, яка була відхилена британським парламентом 15 січня. Як повідомив у вівторок спікер Палати громад Джон Берков, серед семи поправок - також запропонована консервативним депутатом Гремом Бреді. Згідно з цією поправкою, пропонується замінити "альтернативними домовленостями" так званий режим backstop - механізм, на якому наполіг Євросоюз, щоб уникнути відновлення митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія і британської провінцією Північна Ірландія. Під час виступу Мей заявила, що підтримка поправки Грема Бреді "в інтересах усіх нас".

Як повідомлялося, 25 листопада минулого року країни-члени ЄС схвалили проект договору про Brexit, що регламентує ключові питання виходу Сполученого Королівства зі складу ЄС. Однак 15 січня британський парламент відмовився його ратифікувати. Ввечері у вівторок британський парламент має розглянути і затвердити план "Б" щодо угоди про вихід з ЄС.

За даними останнього соцопитування, якби референдум щодо виходу з ЄС проводився зараз, більшість британців проголосували б за те, щоб залишитися в складі Євросоюзу. При цьому прихильників того, щоб залишитися у ЄС, на 12 відсотків більше, ніж прихильників Brexit - не враховуючи голосів тих осіб, що не визначилися зі своєю позицією.