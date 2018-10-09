 Мей: Угода щодо Brexit готова на 95 відсотків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Мей: Угода щодо Brexit готова на 95 відсотків

Тереза Мей говорить про значний прогрес на переговорах з ЄС у сферах транспорту і безпеки. Утім, не всі члени кабінету підтримують її, вважаючи, що прем'рка робить занадто багато поступок Брюсселю, пише Daily Telegraph.

Тереза Мей під час виступу в парламенті Великобританії, 15 жовтня 2018 року

Тереза Мей під час виступу в парламенті Великобританії, 15 жовтня 2018 року

Угода із ЄС щодо умов Brexit готова на 95 відсотків, переконана прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей. Зокрема, від саміту в Зальцбурзі серйозного поступу вдалося досягти у питаннях безпеки, транспорту та руху послуг, зазначається у промові очільниці уряду, з якою вона виступить перед нижньою палатою парламенту в понеділок, 22 жовтня, повідомляє агентство dpa. Фрагменти промови Мей оприлюднені напередодні ввечері.

Серед питань, які досі неузгоджені між Лондоном та Брюсселем, залишається ірландський кордон. Мей продовжує  опиратися пропозиції ЄС, щоб Північна Ірландія і далі перебувала в митному союзі. Часу на переговори залишається дедалі менше, позаяк вихід Великобританії з ЄС намічений на 29 березня 2019 року.

DW.COM

Мішель Барньє застерігає, що питання кордону між Ірландією та Північною Ірландією може цілковито перекреслити всі спроби домовитися про відносини між ЄС і Великобританією після Brexit.

В Австрії розпочався неформальний дводенний саміт ЄС. Лідери Євросоюзу обговорять питання міграційної політики та Brexit. (19.09.2018)

Лондон і Брюссель обмінялися випадами після відсутності прогресу щодо угоди про Brexit на саміті ЄС у Зальцбургу. Дональд Туск вважає, що позиція Терези Мей на саміті була "неочікувано жорсткою". (21.09.2018)

Десятки тисяч людей вийшли на вулиці столиці Великобританії з вимогою провести повторне голосування щодо виходу країни з ЄС. Вони заявляють, що під час першого референдуму громадяни не здогадувались про наслідки Brexit. (20.10.2018)

Тим часом ширяться повідомлення про те, що прем'єрка може зіштовхнутися з "бунтом кабінету після того, як вона в останню хвилину закликала міністрів надати їй підтримку". Про це зокрема повідомляє британське видання Daily Telegraph. На вихідних Мей під час телефонної конференції намагалася заручитися підтримкою усіх членів свого уряду перед виступом у парламенті. Деякі з них вважають, що прем'єрка робить надто багато поступок ЄС, зокрема, погоджуючись із пропозицією подовження перехідного періоду після Brexit. Не виключено, що у парламенті постане питання вотуму недовіри уряду.

Складнощі із Brexit

У суботу, 20 жовтня,більше півмільйона людей вийшли в Лондоні на масову акцію People's Vote March. Вони вимагали провести референдум про умови виходу зі складу Євросоюзу. Мей раніше обіцяла, що нових голосувань щодо Brexit не буде. Ідею новогу референдуму підтримала, зокрема, перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен.

Однією з опцій компромісу між Лондоном і Брюсселем могло б стати збільшення перехідного періоду після виходу Великобританії з ЄС. Брюссель наполягав на річному перехідному періоді, але на саміті 18 жовтня запропонував Лондону продовжити термін ще на рік до 2021 року, протягом якого для громадян і компаній не відбудеться жодних змін. Мей не відкинула такий варіант.

Дивитись відео 02:31
Now live
02:31 хв

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)

Аудіо й відео до теми

Хто виграє, а хто програє від Brexit? (28.06.2016)  

Також за темою

Belgien | Beginn EU-Gipfel mit Beratungen zum Brexit

Мей не проти продовжити перехідний період після Brexit 18.10.2018

Прем'єрка Великобританії Тереза Мей розглядає можливість продовження перехідного періоду після Brexit. Напередодні ЄС запропонував таку опцію Лондону.

Irland Grenze zu Nordirland

Ірландське питання може поховати угоду щодо Brexit 19.10.2018

Мішель Барньє застерігає, що питання кордону між Ірландією та Північною Ірландією може цілковито перекреслити всі спроби домовитися про відносини між ЄС і Великобританією після Brexit.

Luxemburg - Donald Tusk bei Pressekonferenz zum post-Brexit in Sennigen

Туск: Лондон та Брюссель наблизились один до одного в питанні угоди про Brexit 18.10.2018

Позиції Великобританії та Євросоюзу щодо Brexit збижуються, заявив президент Європейської Ради Дональд Туск. Сторони, зокрема, розглядають можливість продовжити перехідний період після виходу Великобританії з ЄС.

Реклама

Докладно

Станіслава Єжова звинувачують у державній зраді

"Шпигунська справа": суд над перекладачем прем'єра Гройсмана

Суд у "шпигунській справі" колишнього перекладача українського прем'єра триває досі. DW побувала на судовому засіданні. 

default

Бюджетний "пиріг" України

Яким він буде у виборчому 2019-му? 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  