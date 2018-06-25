Мей пообіцяла надати нові пропозиції Брюсселю щодо майбутніх відносин

Прем'єр-міністерка Великобританії пообіцяла надати Євросоюзу ще цього тижня детальні пропозиції британського уряду щодо подальших відносин із ЄС після Brexit. Як повідомив прес-секретар Мей, під час зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у понеділок, 25 червня, у Лондоні очільниця британського уряду запевнила, що документ із пропозиціями щодо майбутніх відносин буде надано після саміту ЄС, який відбудеться 28-29 червня. За словами прес-секретаря, Мей з нетерпінням очікує консультацій на саміті щодо стану переговорів про Brexit, повідомляє агентство Reuters.

Раніше Брюссель розкритикував усі пропозиції Лондона щодо відносин після виходу Великобританії з ЄС. Одним із найбільш делікатних у цих перемовинах є ірландське питання. Британський уряд, зокрема, пропонував, що усе Сполучене Королівство, а не лише Північна Ірландія, зможе дотримуватися до кінця 2021 року митних правил ЄС. Це дозволить уникнути кордону між Ірландією, яка є членом ЄС, та Північною Ірландією, яка є частиною Великобританії та вийде з ЄС внаслідок Brexit. Але цей план не влаштував ЄС.

Нагадаємо, референдум про вихід Великобританії з ЄС пройшов влітку 2016 року. З невеликою перевагою більшість британців, які проголосували, підтримали Brexit. Процес виходу країни з ЄС має завершитися наприкінці березня 2019 року. Раніше лідери ЄС узгодили, що перехідний період після офіційного виходу Великобританії з ЄС розпочнеться 29 березня 2019 року і триватиме 21 місяць. ЄС попередив Лондон, що без вирішення ірландського питання угода про Brexit не відбудеться

