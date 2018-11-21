Мей: Позиція Великобританії щодо Гібралтару залишається незмінною

Великобританія завжди підтримуватиме Гібралтар, заявила британська прем'єр-міністерка Тереза Мей після того, як була досягнута угода з Іспанією щодо цієї території. "Ми завжди будемо вести переговори від імені всієї родини Сполученого Королівства, включаючи Гібралтар", - наголосила Мей в суботу, 24 листопада, у Брюсселі, цитує агенція Reuters. Прем'єрка Великобританії додала, що позиція Лондона щодо суверенітету Гібралтару залишиться незмінною.

За її словами, питання Гібралтару прописане в угоді про Brexit, а переговори з Іспанією були "конструктивними".

Увечері напередодні саміту ЄС, на якому має бути схвалена угода про Brexit, Тереза Мей прибула до Брюсселя для переговорів з головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером та президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

Нагадаємо, Великобританія та Іспанія домовилися щодо відносин з Гібралтаром після Brexit. Ще напередодні Мадрид погрожував зривом саміту ЄС у разі, якщо не будуть враховані його вимоги стосовно закріпленого у проекті договору про Brexit права вето на майбутні угоди між ЄС та Великобританією, які стосуватимуться Гібралтару.

Гібралтар, що на півдні Піренейського півострова, перейшов до Великобританії в 1713 році за Утрехтським мирним договором. Іспанія потім кілька разів намагалася повернути цю територію. Наприкінці 1960-х років Мадрид вдався до закриття кордону з Гібралтаром і відкрив його повністю тільки в 1985 році, тобто за рік до вступу Іспанії до Європейського економічного співтовариства - попередника ЄС.