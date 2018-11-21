 Мей: Позиція Великобританії щодо Гібралтару залишається незмінною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

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Новини

Мей: Позиція Великобританії щодо Гібралтару залишається незмінною

Сполучене Королівство продовжить підтримку Гібралтару та відстоюватиме його інтереси, заявила британська прем'єр-міністерка Тереза Мей після досягнення домовленостей щодо цієї території з Іспанією.

Британська прем'єрка заявила про незмінність позиції щодо Гібралтару

Британська прем'єрка заявила про незмінність позиції щодо Гібралтару

Великобританія завжди підтримуватиме Гібралтар, заявила британська прем'єр-міністерка Тереза Мей після того, як була досягнута угода з Іспанією щодо цієї території. "Ми завжди будемо вести переговори від імені всієї родини Сполученого Королівства, включаючи Гібралтар", - наголосила Мей  в суботу, 24 листопада, у Брюсселі, цитує агенція Reuters. Прем'єрка Великобританії додала, що позиція Лондона щодо суверенітету Гібралтару залишиться незмінною.

За її словами, питання Гібралтару прописане в угоді про Brexit, а переговори з Іспанією були "конструктивними".

Увечері напередодні саміту ЄС, на якому має бути схвалена угода про Brexit, Тереза Мей прибула до Брюсселя для переговорів з головою Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером та президентом Європейської Ради Дональдом Туском.

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Іспанія хоче отримати право вето на будь-яку угоду між ЄС та Великобританією, що стосуватиметься Гібралтару. Інакше вона обіцяє зірвати саміт ЄС щодо Brexit. (23.11.2018)

Лондону та Мадриду вдалося досягти угоди щодо Гібралтару. Мадрид дає зелене світло саміту ЄС, на якому мають схвалити договір щодо Brexit. (24.11.2018)

Нагадаємо, Великобританія та Іспанія домовилися щодо відносин з Гібралтаром після Brexit. Ще напередодні Мадрид погрожував зривом саміту ЄС у разі, якщо не будуть враховані його вимоги стосовно закріпленого у проекті договору про Brexit права вето на майбутні угоди між ЄС та Великобританією, які стосуватимуться Гібралтару. 

Гібралтар, що на півдні Піренейського півострова, перейшов до Великобританії в 1713 році за Утрехтським мирним договором. Іспанія потім кілька разів намагалася повернути цю територію. Наприкінці 1960-х років Мадрид вдався до закриття кордону з Гібралтаром і відкрив його повністю тільки в 1985 році, тобто за рік до вступу Іспанії до Європейського економічного співтовариства - попередника ЄС.

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